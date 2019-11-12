16-летний сын Юлии Высоцкой перерос родителей и поражает красотой и статью светскую Москву

11 ноября в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Грех» — нового творения Андрея Кончаловского. Поддержать режиссера пришла его супруга Юлия Высоцкая и их сын Петр.

На днях в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Грех». Ленту представил 82-летний режиссер Андрей Кончаловский. Российско-итальянская картина рассказывает о жизни скульптора Микеланджело Буонарроти. Главную роль сыграл 56-летний актер Альберто Тестоне.

В этот вечер на красной дорожке вместе с 82-летним Кончаловским появилась 46-летняя Юлия Высоцкая. Не так давно актриса очаровала всех журналистов нежными объятиями с супругом на закрытии кинофестиваля в Риме. Для московской премьеры Юлия выбрала черное платье-смокинг, туфли Manolo Blahnik, украшения Mercury и миниатюрную сумку-седло Christian Dior.

Немногие узнали в рослом юноше рядом со звездной парой 16-летнего Петра Кончаловского. Заметно, что молодой человек сильно вырос за годы, которые прошли с тех пор, как он произвел фурор, появившись с родителями на премьере фильма «Рай» в 2016-м.

Петр — редкий гость в Инстаграме Юлии, и поклонникам удается узнать о нем что-то новое лишь из интервью звездных родителей. Так, в августе 2019 года Высоцкая рассказала, что сын уже определился с профессией.

Как ни странно, Петр не посвятит свою жизнь сцене или киноэкрану. Он мечтает стать архитектором! Юноша усердно трудится, чтобы хорошо сдать экзамены после девятого класса.

1 2 3 ... 10 Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты более 20 лет

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году. Они воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Шесть лет назад наследница вместе с отцом попала в ДТП и получила серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой до сих пор проходит курс реабилитации.