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16-летний сын Юлии Высоцкой перерос родителей и поражает красотой и статью светскую Москву

11 ноября в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Грех» — нового творения Андрея Кончаловского. Поддержать режиссера пришла его супруга Юлия Высоцкая и их сын Петр. 
Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Петр Кончаловский

На днях в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Грех». Ленту представил 82-летний режиссер Андрей Кончаловский. Российско-итальянская картина рассказывает о жизни скульптора Микеланджело Буонарроти. Главную роль сыграл 56-летний актер Альберто Тестоне.

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Петр Кончаловский

В этот вечер на красной дорожке вместе с 82-летним Кончаловским появилась 46-летняя Юлия Высоцкая. Не так давно актриса очаровала всех журналистов нежными объятиями с супругом на закрытии кинофестиваля в Риме. Для московской премьеры Юлия выбрала черное платье-смокинг, туфли Manolo Blahnik, украшения Mercury и миниатюрную сумку-седло Christian Dior. 

Немногие узнали в рослом юноше рядом со звездной парой 16-летнего Петра Кончаловского. Заметно, что молодой человек сильно вырос за годы, которые прошли с тех пор, как он произвел фурор, появившись с родителями на премьере фильма «Рай» в 2016-м.

Петр — редкий гость в Инстаграме Юлии, и поклонникам удается узнать о нем что-то новое лишь из интервью звездных родителей. Так, в августе 2019 года Высоцкая рассказала, что сын уже определился с профессией. 

Как ни странно, Петр не посвятит свою жизнь сцене или киноэкрану. Он мечтает стать архитектором! Юноша усердно трудится, чтобы хорошо сдать экзамены после девятого класса.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году. Они воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Шесть лет назад наследница вместе с отцом попала в ДТП и получила серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой до сих пор проходит курс реабилитации. 

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12 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Persona Stars, Getty Images, @juliavysotskayaofficial/Instagram
Теги

Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Симпатичный мальчик, а что его сестренкой?

  • Ну красоты и стати не заметила, а то, что девушки будут охотиться за ним из-за положения родителей- это точно.

  • Красивый мальчик, не в родителей. И профессия нормальная.

  • Присоединяюсь к первому комментарию , вумен напишите, что с их дочерью? Она вышла из комы или нет?

  • Что-то есть в нем от дяди Никиты.

  • Гость

    Что-то есть в нем от дяди Никиты.

    В какой ж o п e покажите?

  • Вроде совсем недавно бегал у Юли под ногами, когда она готовила на нтв, а уже так вымахал. Время летит...

  • ой, он так похож на сына Михалковой-старшей!

  • Гость

    Что-то есть в нем от дяди Никиты.

    В этом клане все дети похожи, если присмотреться. Чья-то генетика очень сильная.

  • Гость

    Красивый мальчик, не в родителей. И профессия нормальная.

    А родители у него прям некрасивые? Зачем так толсто (я не люблю это семейство, если что)?

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