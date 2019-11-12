Беременная Анастасия Тарасова всего за два дня отдыха в Абу-Даби превратилась в «бронзовую богиню»

Анастасия Тарасова чудесно проводит время со своей семьей в Абу-Даби. Модель делится пляжными снимками с дочерью Миланой, причем обе модницы предстают в одинаковых купальниках, сшитых по спецзаказу. Вот и на этот раз, вечером 12 ноября, Тарасова опубликовала очередное фото, автором которого стал ее супруг.
«Как я рада, что теперь после завтраков не надо втягивать живот для фото и искать красивые ракурсы», — пошутила беременная Анастасия.
Однако фолловеров заинтересовали вовсе не стильные аутфиты мамы и дочки. Все их внимание было приковано к бронзовому загару Тарасовой. «Всего за два дня? Не верю!» — именно так прокомментировали пользователи Сети ее новое пляжное фото.
Поклонники модели переживали, что она легко обгорит в Абу-Даби, но Анастасия, судя по всему, запаслась качественным солнцезащитным кремом. По крайней мере, никаких покраснений и даже ожогов, о которых знают все «белоснежки», на ее теле не обнаружили даже самые бдительные подписчики.
Напомним, что на отдых Дмитрий и Анастасия вместе с дочерью улетели 11 ноября. Семья планировала весь отпуск провести на пляже и наслаждаться долгожданными каникулами. Похоже, им это удается! Милана пока еще не успела загореть, зато ее мама превратилась в «шоколадку».