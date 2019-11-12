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Беременная Анастасия Тарасова всего за два дня отдыха в Абу-Даби превратилась в «бронзовую богиню»

Анастасии Тарасовой регулярно делают комплименты по поводу ее сияющей светлой кожи. Многие переживали, что улетевшая на отдых «белоснежка» мгновенно обгорит, но вместо этого Анастасия похвасталась идеальным загаром. 
Новое фото Анастасии Тарасовой
Новое фото Анастасии Тарасовой

Анастасия Тарасова чудесно проводит время со своей семьей в Абу-Даби. Модель делится пляжными снимками с дочерью Миланой, причем обе модницы предстают в одинаковых купальниках, сшитых по спецзаказу. Вот и на этот раз, вечером 12 ноября, Тарасова опубликовала очередное фото, автором которого стал ее супруг.

«Как я рада, что теперь после завтраков не надо втягивать живот для фото и искать красивые ракурсы», — пошутила беременная Анастасия. 

Однако фолловеров заинтересовали вовсе не стильные аутфиты мамы и дочки. Все их внимание было приковано к бронзовому загару Тарасовой. «Всего за два дня? Не верю!» — именно так прокомментировали пользователи Сети ее новое пляжное фото. 

Поклонники модели переживали, что она легко обгорит в Абу-Даби, но Анастасия, судя по всему, запаслась качественным солнцезащитным кремом. По крайней мере, никаких покраснений и даже ожогов, о которых знают все «белоснежки», на ее теле не обнаружили даже самые бдительные подписчики.

Напомним, что на отдых Дмитрий и Анастасия вместе с дочерью улетели 11 ноября. Семья планировала весь отпуск провести на пляже и наслаждаться долгожданными каникулами. Похоже, им это удается! Милана пока еще не успела загореть, зато ее мама превратилась в «шоколадку». 

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12 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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