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Инсайдер: принц Гарри и Меган Маркл «причинили боль» Елизавете II, объявив о том, что встретят Рождество в США

Королевский инсайдер поведал, что на днях Сассексы рассказали Елизавете II о своем решении провести Рождество в США. Своей поездкой они нарушат многолетнюю семейную традицию, которую тщательно соблюдают все Виндзоры. 

Рождество — один из самых любимых праздников Елизаветы II. В преддверии торжества королева Великобритании ежегодно посещает благотворительные мероприятия, рассылает приглашения семье и лично украшает резиденцию в Сандрингеме, Норфолк. Именно туда на протяжении многих десятилетий приезжают на рождественские праздники все члены виндзорской династии. В это особенное время Елизавета II неспешно общается с многочисленными отпрысками, посещает церковь и устраивает семейные ужины. Все родственники Ее Величества знают о трепетном отношении королевы к Рождеству, поэтому заранее готовят подарки и пакуют чемоданы. 

Правда, в этом году главный семейный праздник британцев для Виндзоров будет не таким радостным: ведь любимый внук Елизаветы II вместе с женой и сыном улетают в США. Сначала принц Гарри и Меган Маркл планировали провести там лишь День благодарения, но, похоже, их планы изменились. Королевский эксперт Ингрид Сьюард поведала, что Сассексы на днях сообщили Елизавете II о своем решении, чем «причинили ей боль». 

«Мне грустно, что они не хотят участвовать в семейном сборе, особенно сейчас. Королеве больно, но она слишком хорошо воспитана, чтобы показать это или озвучить», — поделилась эксперт с британским изданием Express.

  • Елизавета II
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    Елизавета II с трепетом относится к главному семейному празднику — Рождеству
    Смотреть галерею

Напомним, что до этого принц Гарри каждое Рождество проводил в кругу своей семьи в Сандрингеме. Исключением стал праздник в 2012-м, когда герцог Сассекский проходил военную службу в Афганистане. 

Меган Маркл тоже посещала семейное поместье в Норфолке — в 2017-м и 2018-м она провела рождественские каникулы вместе с остальными Виндзорами. 

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13 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Да уж, Елизавета так запросто делится своими чувствами с экспертами.

  • Меган Маркл - в президенты )

  • Гость

    Да уж, Елизавета так запросто делится своими чувствами с экспертами.

    Если инсайдер сказал - значит, баба Лиза корчится от боли!

  • Если бы этой баушке было так легко причинить боль, ее уже минимум лет 40 как не было б на свете. А она огурцом, тьфу-тьфу-тьфу. Так что, шейм он ю, инсайдер!

  • И кто-то ещё удивляется, что ММ вызывает негативные эмоции? Девушка вообще не понимает где находится, и своё место в системе.... как драгун идёт грязными сапогами по традициям.жаль, что Гарри идёт у неё на поводу. Не дай бог, умрет Елизавета, и это будет последнее ее рождество- он сам себе этого не простит....

  • мда...до свадьбы Гарри горааааааздо чаще улыбался

  • Еще пару лет тому назад Н с трепетом вещал всему миру, что его невеста Меган была лично приглашена королевой встречать Рождество в кругу семьи, которой у нее никогда не было и которую она наконец обрела! Да как же так-то?! Оказывается, у сиротки и семья была, которую теперь вдруг надо навестить, и новообретенную семью нафиг послать. Черт разберет этих ваших взбалмошных американок.

  • Гость

    И кто-то ещё удивляется, что ММ вызывает негативные эмоции? Девушка вообще не понимает где находится, и своё место в системе.... как драгун идёт грязными сапогами по традициям.жаль, что Гарри идёт у неё на поводу. Не дай бог, умрет Елизавета, и это будет последнее ее рождество- он сам себе этого не простит....

    А вы не пробовали смотреть на вопрос глубжее? Напимер, девушка, как и ее муж Гарри, как раз прекрасно понимают своё место в системе и выполняют ровно то, что им предписано? А именно, усугублять дружбу между странами?

  • Гость

    А вы не пробовали смотреть на вопрос глубжее? Напимер, девушка, как и ее муж Гарри, как раз прекрасно понимают своё место в системе и выполняют ровно то, что им предписано? А именно, усугублять дружбу между странами?

    Усугублять, ха-ха! Да, точно.

  • По любому к чете Клуни поедут, или к подружке Серенке Уильямс))) Там же веселее чем с бабой Лизой)

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