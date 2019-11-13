Инсайдер: принц Гарри и Меган Маркл «причинили боль» Елизавете II, объявив о том, что встретят Рождество в США

Королевский инсайдер поведал, что на днях Сассексы рассказали Елизавете II о своем решении провести Рождество в США. Своей поездкой они нарушат многолетнюю семейную традицию, которую тщательно соблюдают все Виндзоры.

Рождество — один из самых любимых праздников Елизаветы II. В преддверии торжества королева Великобритании ежегодно посещает благотворительные мероприятия, рассылает приглашения семье и лично украшает резиденцию в Сандрингеме, Норфолк. Именно туда на протяжении многих десятилетий приезжают на рождественские праздники все члены виндзорской династии. В это особенное время Елизавета II неспешно общается с многочисленными отпрысками, посещает церковь и устраивает семейные ужины. Все родственники Ее Величества знают о трепетном отношении королевы к Рождеству, поэтому заранее готовят подарки и пакуют чемоданы.

Правда, в этом году главный семейный праздник британцев для Виндзоров будет не таким радостным: ведь любимый внук Елизаветы II вместе с женой и сыном улетают в США. Сначала принц Гарри и Меган Маркл планировали провести там лишь День благодарения, но, похоже, их планы изменились. Королевский эксперт Ингрид Сьюард поведала, что Сассексы на днях сообщили Елизавете II о своем решении, чем «причинили ей боль».



«Мне грустно, что они не хотят участвовать в семейном сборе, особенно сейчас. Королеве больно, но она слишком хорошо воспитана, чтобы показать это или озвучить», — поделилась эксперт с британским изданием Express.

1 2 3 ... 14 Елизавета II с трепетом относится к главному семейному празднику — Рождеству

Напомним, что до этого принц Гарри каждое Рождество проводил в кругу своей семьи в Сандрингеме. Исключением стал праздник в 2012-м, когда герцог Сассекский проходил военную службу в Афганистане.



Меган Маркл тоже посещала семейное поместье в Норфолке — в 2017-м и 2018-м она провела рождественские каникулы вместе с остальными Виндзорами.