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Недавно родившая Мария Миронова вернулась в Россию

Все лето беременная Мария Миронова провела в Греции вместе со своим мужем. Родив сына, она не торопилась вернуться на родину, но регулярно писала о том, как сильно соскучилась по дому. Наконец актриса исполнила свою мечту. 

Греческие каникулы Марии Мироновой затянулись настолько, что многие решили — актриса останется жить у Средиземного моря. Последние месяцы беременности звезда провела в экскурсиях по античным развалинам, наслаждалась живописными видами и восхищалась древней культурой. Поклонники Марии надеялись, что хотя бы рожать она вернется в Россию. Но этого не случилось, и маленький Федор появился на свет в «колыбели европейской цивилизации». 

После рождения сына Миронова регулярно сообщала о том, как сильно она соскучилась по России.

«Родные мои, уже мысленно несусь к вам. Еще чуть-чуть... Так надолго мы еще не расставались. Почувствовала себя в шкуре эмигранта и поняла, что никогда не смогла бы поселиться в другой стране, даже самой прекрасной», — поделилась звезда. 

Подписчики стали считать дни до возвращения актрисы в Россию. Вечером 12 ноября Мария Миронова подтвердила, что наконец-то прилетела домой. «Родина. Наглядеться не могу», — поделилась первыми впечатлениями актриса и поставила в Инстаграме геотег Павловская слобода. 

Фолловеры Мироновой тут же принялись поздравлять ее: «Как хорошо, что приехали», «Мы вас заждались», «Ура, надеюсь, что надолго!». Другие стали гадать, привезла ли с собой артистка мужа и сына.

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13 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, @mariya_mironova_actress/Instagram
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Мария Миронова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Она там и не жила никогда, это было ясно и очевидно сразу же.

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