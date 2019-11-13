Недавно родившая Мария Миронова вернулась в Россию

Все лето беременная Мария Миронова провела в Греции вместе со своим мужем. Родив сына, она не торопилась вернуться на родину, но регулярно писала о том, как сильно соскучилась по дому. Наконец актриса исполнила свою мечту.

Греческие каникулы Марии Мироновой затянулись настолько, что многие решили — актриса останется жить у Средиземного моря. Последние месяцы беременности звезда провела в экскурсиях по античным развалинам, наслаждалась живописными видами и восхищалась древней культурой. Поклонники Марии надеялись, что хотя бы рожать она вернется в Россию. Но этого не случилось, и маленький Федор появился на свет в «колыбели европейской цивилизации».

После рождения сына Миронова регулярно сообщала о том, как сильно она соскучилась по России.

«Родные мои, уже мысленно несусь к вам. Еще чуть-чуть... Так надолго мы еще не расставались. Почувствовала себя в шкуре эмигранта и поняла, что никогда не смогла бы поселиться в другой стране, даже самой прекрасной», — поделилась звезда.

1 2 3 ... 12 Мария Миронова сообщила, что наконец вернулась в Россию

Подписчики стали считать дни до возвращения актрисы в Россию. Вечером 12 ноября Мария Миронова подтвердила, что наконец-то прилетела домой. «Родина. Наглядеться не могу», — поделилась первыми впечатлениями актриса и поставила в Инстаграме геотег Павловская слобода.



Фолловеры Мироновой тут же принялись поздравлять ее: «Как хорошо, что приехали», «Мы вас заждались», «Ура, надеюсь, что надолго!». Другие стали гадать, привезла ли с собой артистка мужа и сына.

