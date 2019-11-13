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Джастин и Хейли Биберы посетили открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

12 ноября Black Star Burger открыл свои двери для жителей Города Ангелов! По этому поводу Тимати закатил вечеринку, которую посетили звезды первой величины.
Тимати
Тимати 

Похоже, Тимати пропустил мимо ушей попытки Левана Горозии задеть себя за живое, поскольку занят развитием своего бизнеса. На днях Black Star Burger открылся в одном из самых модных районов Лос-Анджелеса. Рядом с заведением Тимати находятся магазины Supreme, Fight Club и The Hundreds.

На грандиозную вечеринку по случаю открытия приехал Джастин Бибер со своей женой Хейли. Артист тепло поприветствовал Тимати и поднялся на сцену, чтобы поздравить главу лейбла с запуском.

Во время вечеринки за одним из столиков неожиданно образовались настоящие семейные посиделки. На фото, которое попало в Сеть, Джастин обнимает свою маму Патрицию Маллетт, а справа от Хейли сидят ее родители — Стивен и Кенния Болдуины. 

Патриция Маллетт, Джастин Бибер, Хейли Бибер, Стивен Болдуин, Кенния Болдуин
Джастин и Хейли Биберы с родителями

Кстати, этот снимок выложила в Инстаграм мама Джастина, а Хейли оставила комментарий «люблю тебя, ма», показав, что находится в прекрасных отношениях со свекровью.

Гости зажигали под музыку артистов лейбла и наслаждались сочными бургерами, которые всем раздавали бесплатно. Желающих забыть про диету и отведать фастфуд собралось немало: у входа даже выстроилась очередь. Среди звездных гостей были замечены Skrillex, Marshmello и Poo Bear.

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13 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @nickjosephphoto, @dylanjradloff, @pashuofficial, @hoodyakov, @pattiemallette, @haileybieber, @justinbieber/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Тимати, Джастин Бибер

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