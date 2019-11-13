Джастин и Хейли Биберы посетили открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Похоже, Тимати пропустил мимо ушей попытки Левана Горозии задеть себя за живое, поскольку занят развитием своего бизнеса. На днях Black Star Burger открылся в одном из самых модных районов Лос-Анджелеса. Рядом с заведением Тимати находятся магазины Supreme, Fight Club и The Hundreds.
На грандиозную вечеринку по случаю открытия приехал Джастин Бибер со своей женой Хейли. Артист тепло поприветствовал Тимати и поднялся на сцену, чтобы поздравить главу лейбла с запуском.
Во время вечеринки за одним из столиков неожиданно образовались настоящие семейные посиделки. На фото, которое попало в Сеть, Джастин обнимает свою маму Патрицию Маллетт, а справа от Хейли сидят ее родители — Стивен и Кенния Болдуины.
Кстати, этот снимок выложила в Инстаграм мама Джастина, а Хейли оставила комментарий «люблю тебя, ма», показав, что находится в прекрасных отношениях со свекровью.
Гости зажигали под музыку артистов лейбла и наслаждались сочными бургерами, которые всем раздавали бесплатно. Желающих забыть про диету и отведать фастфуд собралось немало: у входа даже выстроилась очередь. Среди звездных гостей были замечены Skrillex, Marshmello и Poo Bear.