Затворничество, ислам, переезд из столицы: как живет бывшая солистка группы «Фабрика» Мария Алалыкина

Мария Алалыкина была одной из самых ярких выпускниц проекта «Фабрика звезд». Она вошла в первый состав группы «Фабрика», блистала в клипе «Про любовь», а потом резко пропала. Сестра артистки поведала о том, как сложилась ее жизнь.

Сати Казанова, Ирина Тонева, Мария Алалыкина и Саша Савельева

Многим поклонникам первого сезона «Фабрики звезд» запомнилась очаровательная блондинка с короткой стрижкой и обаятельной улыбкой. Мария Алалыкина стала одной из солисток группы «Фабрика» и появилась в клипе «Про любовь», вмиг завоевав народную любовь.

Однако вскоре после финала проекта Мария вдруг пропала с радаров, а квартет превратился в трио. Стало известно, что Алалыкина вышла замуж, сменила религию, родила дочку и решила оставить карьеру певицы, чтобы посвятить себя семье. Однако счастье экс-«фабрикантки» не продлилось долго.

Маргарита, сестра Марии, рассказала изданию «СтарХит» о переменах, которые произошли в жизни ее родственницы за последние годы.

«Да, Маша действительно приняла ислам. Это произошло в период первого замужества. Потом развелась с первым супругом, начала изучать новую для себя религию. Ее никто не заставлял становиться мусульманкой, это было осознанным решением»

Спустя некоторое время после развода Мария встретила нового возлюбленного, отношения с которым длятся уже десять лет. По словам сестры Алалыкиной, экс-певица в настоящее время счастлива со своим избранником.

«У нее очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать в один из крупных городов России было обоюдным», — поведала Маргарита.

1 2 3 4 Мария Алалыкина была многообещающей участницей «Фабрики звезд — 1»

Сейчас Мария Алалыкина предпочитает не светиться в Сети, воспитывает детей и не планирует возвращаться в блистательный мир шоу-бизнеса.