Затворничество, ислам, переезд из столицы: как живет бывшая солистка группы «Фабрика» Мария Алалыкина

Многим поклонникам первого сезона «Фабрики звезд» запомнилась очаровательная блондинка с короткой стрижкой и обаятельной улыбкой. Мария Алалыкина стала одной из солисток группы «Фабрика» и появилась в клипе «Про любовь», вмиг завоевав народную любовь.
Однако вскоре после финала проекта Мария вдруг пропала с радаров, а квартет превратился в трио. Стало известно, что Алалыкина вышла замуж, сменила религию, родила дочку и решила оставить карьеру певицы, чтобы посвятить себя семье. Однако счастье экс-«фабрикантки» не продлилось долго.
Маргарита, сестра Марии, рассказала изданию «СтарХит» о переменах, которые произошли в жизни ее родственницы за последние годы.
Спустя некоторое время после развода Мария встретила нового возлюбленного, отношения с которым длятся уже десять лет. По словам сестры Алалыкиной, экс-певица в настоящее время счастлива со своим избранником.
Сейчас Мария Алалыкина предпочитает не светиться в Сети, воспитывает детей и не планирует возвращаться в блистательный мир шоу-бизнеса.