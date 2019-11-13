«Я хочу ее обнять!»: Хиллари Клинтон выразила сочувствие Меган Маркл

Первый раз Хиллари Клинтон поддержала герцогиню Кембриджскую после выхода документального фильма об африканском туре. 12 ноября экс-первая леди США публично защитила Меган, посвятив ей эмоциональное послание по радио.

Хиллари Клинтон

Сейчас Хиллари Клинтон участвует в туре вместе со своей дочерью Челси. Они выпустили совместную книгу The Book of Gutsy Women и активно ее рекламируют, появляясь в эфире телеканалов и радио.

12 ноября в эфире радиостанции BBC Клинтон не удержалась и снова высказалась насчет Меган Маркл и принца Гарри.

Меган Маркл

«О боже, я хочу обнять ее! Как мать, я просто хочу положить руку ей на плечо. Я просто хочу сказать ей, чтобы она держалась и не давала этим плохим людям сбить себя с толку. Продолжай делать то, что считаешь правильным», — эмоционально заявила Хиллари.



Клинтон добавила, что людям нужно просто успокоиться и порадоваться за красивую искреннюю пару: «Она влюбилась в него, а он влюбился в нее, и всем следует порадоваться за них, потому что это настоящая история любви. Просто посмотрите на них, вы увидите это».

Также кандидат в президенты отметила, что травля Меган может быть связана с сексизмом и расизмом. «Я действительно желаю ей и ее мужу всего наилучшего, потому что они борются за то, чтобы их жизнь была полна смысла и была честной в их собственном понимании, а это достаточно сложно в современном мире, но это еще труднее, если вы публичный человек», — заключила она.