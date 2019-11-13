«Я хочу ее обнять!»: Хиллари Клинтон выразила сочувствие Меган Маркл

Сейчас Хиллари Клинтон участвует в туре вместе со своей дочерью Челси. Они выпустили совместную книгу The Book of Gutsy Women и активно ее рекламируют, появляясь в эфире телеканалов и радио.
12 ноября в эфире радиостанции BBC Клинтон не удержалась и снова высказалась насчет Меган Маркл и принца Гарри.
Клинтон добавила, что людям нужно просто успокоиться и порадоваться за красивую искреннюю пару: «Она влюбилась в него, а он влюбился в нее, и всем следует порадоваться за них, потому что это настоящая история любви. Просто посмотрите на них, вы увидите это».
Также кандидат в президенты отметила, что травля Меган может быть связана с сексизмом и расизмом. «Я действительно желаю ей и ее мужу всего наилучшего, потому что они борются за то, чтобы их жизнь была полна смысла и была честной в их собственном понимании, а это достаточно сложно в современном мире, но это еще труднее, если вы публичный человек», — заключила она.