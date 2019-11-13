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После курса химиотерапии Сэльма Блэр демонстрирует отрастающие седые волосы

На протяжении нескольких лет Сэльма Блэр борется с тяжелой болезнью — рассеянным склерозом. Актриса лишилась волос после курса химиотерапии и на днях показала, что у нее вовсю отрастает новая шевелюра.
Сэльма Блэр

Сэльма Блэр продолжает борьбу с рассеянным склерозом. Не так давно актриса прошла курс химиотерапии в одной из американских клиник. После лечения ее состояние заметно улучшилось. Судя по недавним фотографиям, Сэльма сохраняет силу духа и позитивный настрой!

12 ноября знаменитость заметили на улицах Лос-Анджелеса. Увидев папарацци, 47-летняя актриса широко им улыбнулась. Было заметно, что она пребывает в прекрасном настроении. Не так давно Сэльма рассталась с волосами после курса химиотерапии, но теперь ее шевелюра понемногу отрастает. 

Сэльма Блэр
Сэльма выглядела бодрой и жизнерадостной. Более того, она преспокойно шагала без трости, с которой редко расставалась последние несколько лет.

Для прогулки Блэр выбрала светлый повседневный аутфит: блузку с цветочным принтом, белые брюки и удобные кеды. Знаменитость дополнила образ серым шарфом.

Добавим, что недавно Сэльма Блэр вновь начала посещать публичные мероприятия. Так, в середине октября она блистала в брючном костюме от Dior и босоножках на каблуках на саммите TIME 100 Health Summit. Там Блэр выступила в качестве спикера.

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13 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @selmablair/Instagram, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru

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