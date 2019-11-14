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Холли Берри призналась, что терпела унижения со стороны Габриэля Обри и раскрыла главный секрет их интимной жизни

С 2010-го Холли Берри и Габриэль Обри регулярно проводят битвы в суде и через СМИ. Делят все: и право опеки над дочерью, и статус самого примерного родителя. На днях в Сеть просочились официальные заявления актрисы, в которых она обвинила отца своего ребенка в «разрушенной сексуальной жизни». 
Габриэль Обри и Холли Берри
Габриэль Обри и Холли Берри

Холли Берри старается забыть нескончаемую историю с экс-бойфрендом Габриэлем Обри. По-хорошему у них развестись не удалось: начиная с 2010-го они то и дело встречались в суде, чтобы добиться права опеки над дочерью. Актриса признавалась, что мужчина настраивает дочь против нее и наносит вред ее психологическому здоровью — как-то раз Габриэль без ведома Холли перекрасил волосы 6-летней Нале. Звезда посчитала это актом расизма: Обри явно хотел сделать дочь менее похожей на свою темнокожую маму.

С течением времени история судебных тяжб Берри и Обри поутихла, но на днях в Сеть попали официальные судебные заявления актрисы, которые пролили свет на многие аспекты этого дела.

В бумагах, которые опубликовал портал Radar.Online, Холли Берри поведала, что ее муж регулярно использовал «расовые эпитеты» в отношении нее и дочери — это нанесло огромный психологический урон маленькой Нале.

Габриэль Обри с дочерью Налой
Габриэль Обри с дочерью Налой

Кроме того, актриса заявила, что ее половая жизнь была разрушена по вине бойфренда: «После первых шести месяцев отношений наша интимная часть сократилась, и через год мы занимались сексом менее трех раз в год».

Холли уверена, что проблемы в постели возникли из-за недостаточной эмоциональной близости. Вместо того, чтобы решить эту проблему Обри, согласно показаниям Берри, принялся ее оскорблять.

«Он отказался признать или принять ответственность по этим вопросам. Вместо этого он критиковал мое тело унизительными для женщин способами. Я наконец убедила его обратиться к терапевту для решения этих проблем», — поделилась Холли.

На сеансах у психолога выяснилось, что в детстве Габриэль вступил в сексуальные отношения с членом своей приемной семьи, и это сильно травмировало его. 

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14 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Холли Берри

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Суды по его лицу, интимная жизнь у него была, просто в другом месте) а Холли так, рабыней была)но сейчас так внемлют словам женщины и не важно что речь о вещах десятилетнее давности))) козырь

  • Нет ну все таки вы посмотрите на его лицо! Именно такие и становятся маньяками. Он явно извращенец не уважающий женщин

  • Вот мужики зажрались даже у холли берри тело какое-то не такоеСмешно уж такой женщине-то свой нестояк этим объяснять

  • Мужа уговорила пройти психотерапию, и сообщила на весь мир подробности его личной жизни. А потом обвинила в расизме за окрашивание волос дочери. И кому тут надо доктора?

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