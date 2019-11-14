Холли Берри призналась, что терпела унижения со стороны Габриэля Обри и раскрыла главный секрет их интимной жизни

С 2010-го Холли Берри и Габриэль Обри регулярно проводят битвы в суде и через СМИ. Делят все: и право опеки над дочерью, и статус самого примерного родителя. На днях в Сеть просочились официальные заявления актрисы, в которых она обвинила отца своего ребенка в «разрушенной сексуальной жизни».

Габриэль Обри и Холли Берри

Холли Берри старается забыть нескончаемую историю с экс-бойфрендом Габриэлем Обри. По-хорошему у них развестись не удалось: начиная с 2010-го они то и дело встречались в суде, чтобы добиться права опеки над дочерью. Актриса признавалась, что мужчина настраивает дочь против нее и наносит вред ее психологическому здоровью — как-то раз Габриэль без ведома Холли перекрасил волосы 6-летней Нале. Звезда посчитала это актом расизма: Обри явно хотел сделать дочь менее похожей на свою темнокожую маму.

С течением времени история судебных тяжб Берри и Обри поутихла, но на днях в Сеть попали официальные судебные заявления актрисы, которые пролили свет на многие аспекты этого дела.

В бумагах, которые опубликовал портал Radar.Online, Холли Берри поведала, что ее муж регулярно использовал «расовые эпитеты» в отношении нее и дочери — это нанесло огромный психологический урон маленькой Нале.

Габриэль Обри с дочерью Налой

Кроме того, актриса заявила, что ее половая жизнь была разрушена по вине бойфренда: «После первых шести месяцев отношений наша интимная часть сократилась, и через год мы занимались сексом менее трех раз в год».



Холли уверена, что проблемы в постели возникли из-за недостаточной эмоциональной близости. Вместо того, чтобы решить эту проблему Обри, согласно показаниям Берри, принялся ее оскорблять.

1 2 3 ... 11 Холли Берри рассталась с Габриэлем Обри в 2010-м

«Он отказался признать или принять ответственность по этим вопросам. Вместо этого он критиковал мое тело унизительными для женщин способами. Я наконец убедила его обратиться к терапевту для решения этих проблем», — поделилась Холли.



На сеансах у психолога выяснилось, что в детстве Габриэль вступил в сексуальные отношения с членом своей приемной семьи, и это сильно травмировало его.