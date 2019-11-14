Холли Берри призналась, что терпела унижения со стороны Габриэля Обри и раскрыла главный секрет их интимной жизни

Холли Берри старается забыть нескончаемую историю с экс-бойфрендом Габриэлем Обри. По-хорошему у них развестись не удалось: начиная с 2010-го они то и дело встречались в суде, чтобы добиться права опеки над дочерью. Актриса признавалась, что мужчина настраивает дочь против нее и наносит вред ее психологическому здоровью — как-то раз Габриэль без ведома Холли перекрасил волосы 6-летней Нале. Звезда посчитала это актом расизма: Обри явно хотел сделать дочь менее похожей на свою темнокожую маму.
В бумагах, которые опубликовал портал Radar.Online, Холли Берри поведала, что ее муж регулярно использовал «расовые эпитеты» в отношении нее и дочери — это нанесло огромный психологический урон маленькой Нале.
Кроме того, актриса заявила, что ее половая жизнь была разрушена по вине бойфренда: «После первых шести месяцев отношений наша интимная часть сократилась, и через год мы занимались сексом менее трех раз в год».
Холли уверена, что проблемы в постели возникли из-за недостаточной эмоциональной близости. Вместо того, чтобы решить эту проблему Обри, согласно показаниям Берри, принялся ее оскорблять.
«Он отказался признать или принять ответственность по этим вопросам. Вместо этого он критиковал мое тело унизительными для женщин способами. Я наконец убедила его обратиться к терапевту для решения этих проблем», — поделилась Холли.
На сеансах у психолога выяснилось, что в детстве Габриэль вступил в сексуальные отношения с членом своей приемной семьи, и это сильно травмировало его.