Анастасия Волочкова перечислила ингредиенты секретного похудательного напитка

Поразившая поклонников недавним преображением Анастасия Волочкова продолжает делиться своими секретами похудения. На днях 43-летняя звезда рассказала о чудодейственном напитке, который помогает ей сбрасывать лишние килограммы.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова продолжает худеть (хотя казалось бы, куда уж больше). Она рассказала подписчикам, которые завалили ее сообщениями в директе и комментариях, чем же питается, чтобы вес продолжал снижаться.

«Я ем очень мало или почти ничего», — заявила Анастасия.

«Утром я обычно ем полчашки овощного и очень острого супа или Том-Ям овощной. А вечером два вареных яйца всмятку. Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще, она воду задерживает). А вечером листья салата», — написала Волочкова.

А еще звезда поделилась рецептом вкусного и полезного напитка, который помогает стройнеть буквально на глазах.

«Кипяток, имбирь (побольше), лимон и пол-ложечки меда. Действует безотказно!» — заявила Анастасия.

1 2 3 ... 10 Раньше Анастасия Волочкова питалась вот так — могла съесть даже банан

Балерина, впрочем, уточнила, что при такой диете (как и при любой другой) необходима физическая нагрузка, хотя бы минимальная. «Гимнастика, бассейн, танцы, фитнес или балетный экзерсис... Кому-что подходит. Совершенная форма — это работа над собой, стимул и отсутствие лени. И, конечно, сила воли! Любовь, безусловно! И уважение к собственному телу. Когда ваше тело в форме, стройное и подтянутое, вы всегда будете испытывать радость, будете восхищать, радовать красотой и возбуждать», — подытожила Анастасия Волочкова.