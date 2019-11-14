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Анастасия Волочкова перечислила ингредиенты секретного похудательного напитка

Поразившая поклонников недавним преображением Анастасия Волочкова продолжает делиться своими секретами похудения. На днях 43-летняя звезда рассказала о чудодейственном напитке, который помогает ей сбрасывать лишние килограммы.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова продолжает худеть (хотя казалось бы, куда уж больше). Она рассказала подписчикам, которые завалили ее сообщениями в директе и комментариях, чем же питается, чтобы вес продолжал снижаться.

«Я ем очень мало или почти ничего», — заявила Анастасия.

Анастасия Волочкова

«Утром я обычно ем полчашки овощного и очень острого супа или Том-Ям овощной. А вечером два вареных яйца всмятку. Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще, она воду задерживает). А вечером листья салата», — написала Волочкова.

А еще звезда поделилась рецептом вкусного и полезного напитка, который помогает стройнеть буквально на глазах. 

Анастасия Волочкова

«Кипяток, имбирь (побольше), лимон и пол-ложечки меда. Действует безотказно!» — заявила Анастасия.

Балерина, впрочем, уточнила, что при такой диете (как и при любой другой) необходима физическая нагрузка, хотя бы минимальная. «Гимнастика, бассейн, танцы, фитнес или балетный экзерсис... Кому-что подходит. Совершенная форма — это работа над собой, стимул и отсутствие лени. И, конечно, сила воли! Любовь, безусловно! И уважение к собственному телу. Когда ваше тело в форме, стройное и подтянутое, вы всегда будете испытывать радость, будете восхищать, радовать красотой и возбуждать», — подытожила Анастасия Волочкова.

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14 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @volochkova_art/Instagram
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Анастасия Волочкова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Напиток здравствуй язва.

  • Знаем мы ее чудесный напиток. Не просыхает ))

  • Гость

    Знаем мы ее чудесный напиток. Не просыхает ))

    Даже кофе по-ирландски) Меня сейчас удалят, но я бы посоветовала этому фрику посетить психиатра.

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