Нелли Ермолаева снялась полностью обнаженной со своим полуторагодовалым сыном, чем заслужила порицание в Сети

Нелли Ермолаева опубликовала кадр из новой фотосессии со своим маленьким сыном Мироном. Правда, у съемки был один нюанс: и экс-звезда «Дома-2», и мальчик были полностью обнажены. Пользователям Сети такая фотография показалась чересчур смелой.

13 ноября Нелли Ермолаева разместила новый пост в Инстаграме. Экс-участница самой популярной телестройки продемонстрировала фолловерам совместный снимок со своим маленьким сыном Мироном. На фотографии и мальчик, и его звездная мама пребывали в прекрасном настроении, весело улыбаясь в камеру.

И все бы ничего, если бы не небольшой нюанс. Нелли снялась полностью обнаженной. Не было одежды и на Мироне. В подписи к снимку Ермолаева опубликовала стихотворение, написанное от лица ребенка, и поблагодарила семейного фотографа Татьяну Рыжикову.

Некоторые пользователи сочли, что фото получилось очень нежным и трогательным. Однако нашлись и те фолловеры, которые осудили решение Нелли обнажиться вместе с ребенком перед камерой.

«Автобус моралистов уже выехал», — предупредила Ермолаеву одна из подписчиц. И тут началось! «Позор! Как можно голой с ребенком фотографироваться? Ума нет», «Мне кажется, что эта фотография была бы красивее, если бы вы были одеты», «Я все понимаю, но фоткаться голой с ребенком? Для чего? Потом как покажете ему это фото?» — возмущались фолловеры.

Нелли ответила поборникам морали в следующем посте и удивилась, как такую фотографию могли посчитать пошлой. «Не терзайте себе душу, дорогулечки. Ваши пожелания с голубями все равно пролетят мимо. Спасибо многим за адекват и ваше мировоззрение. Мы с вами на одной волне и это греет душу», — написала телеведущая.

Напомним, что Нелли Ермолаева впервые стала мамой в феврале 2018 года. Она родила сына ресторатору Кириллу Андрееву. Как и многие звездные родители, Нелли некоторое скрывала от общественности лицо ребенка, но через полгода после родов все же начала делиться новыми снимками с Мироном.