Нелли Ермолаева снялась полностью обнаженной со своим полуторагодовалым сыном, чем заслужила порицание в Сети

13 ноября Нелли Ермолаева разместила новый пост в Инстаграме. Экс-участница самой популярной телестройки продемонстрировала фолловерам совместный снимок со своим маленьким сыном Мироном. На фотографии и мальчик, и его звездная мама пребывали в прекрасном настроении, весело улыбаясь в камеру.
И все бы ничего, если бы не небольшой нюанс. Нелли снялась полностью обнаженной. Не было одежды и на Мироне. В подписи к снимку Ермолаева опубликовала стихотворение, написанное от лица ребенка, и поблагодарила семейного фотографа Татьяну Рыжикову.
Некоторые пользователи сочли, что фото получилось очень нежным и трогательным. Однако нашлись и те фолловеры, которые осудили решение Нелли обнажиться вместе с ребенком перед камерой.
Нелли ответила поборникам морали в следующем посте и удивилась, как такую фотографию могли посчитать пошлой. «Не терзайте себе душу, дорогулечки. Ваши пожелания с голубями все равно пролетят мимо. Спасибо многим за адекват и ваше мировоззрение. Мы с вами на одной волне и это греет душу», — написала телеведущая.
Напомним, что Нелли Ермолаева впервые стала мамой в феврале 2018 года. Она родила сына ресторатору Кириллу Андрееву. Как и многие звездные родители, Нелли некоторое скрывала от общественности лицо ребенка, но через полгода после родов все же начала делиться новыми снимками с Мироном.