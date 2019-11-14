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Венец безбрачия: Ирина Шейк смотрится в разбитое зеркало, не боясь суеверий о 7 годах одиночества

Красавице Ирине Шейк все нипочем, даже приметы и суеверия. Она бесстрашно сфотографировалась в отражении зеркала, которое вот-вот разлетится на кусочки. Смех смехом, а теперь фолловеры топ-модели волнуются, сможет ли она когда-нибудь выйти замуж.

Плохая примета селфи не помеха — наверное, именно так рассуждала Ирина Шейк, когда делала новое фото. На снимке топ-модель предстала в тонком джемпере, эффектно подчеркнувшем ее грудь. Казалось бы, при такой постановке кадра все внимание должно быть обращено на Ирину, но как бы не так! Дело в том, что Шейк засняла себя в отражении хоть и живописно, но все же разбитого зеркала.  

Новое фото Ирины Шейк
Новое фото Ирины Шейк

Похоже, бесстрашную Шейк не смутило ни качество кадра, ни собственная безопасность: судя по трещинам, зеркало вот-вот разлетится на кусочки. Правда, поклонников звезды насторожило совсем другое. Не секрет, что глядеться в разбитое зеркало — плохая примета.

Считается, что тот, кто посмотрит на свое «раздробленное» отражение, навлечет на себя беды и навсегда изменит жизнь в худшую сторону. А если это сделает незамужняя женщина, то не видать ей свадьбы в течение следующих семи лет. Вот уж незадача!

Похоже, Ирину Шейк не слишком волнуют подобные поверья. И мы ее понимаем: одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей мира своими силами добилась признания, а о ее благосклонности мечтают сотни тысяч мужчин. В таком статусе уже не до примет! 

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14 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @irinashayk/Instagram
Теги

Ирина Шейк

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Богатырева может написать хоть одну нормальную статью, от которой не веет психоактивными препаратами?

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