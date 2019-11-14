Нино Нинидзе показала округлые бедра и подтянутые ягодицы, сфотографировавшись в белом белье

Чувственная Нино Нинидзе регулярно выкладывает в своих соцсетях фотографии, многие из которых довольно откровенные. На днях возлюбленная Максима Виторгана поразила фолловеров очередным жарким снимком.

Нино Нинидзе может приковать внимание одним своим взглядом. На притягательных и порой очень смелых фото в Инстаграме она буквально гипнотизирует своих подписчиков. И дело, как признаются многие, не в соблазнительных изгибах Нино, а в ее энергетике и магнетических глазах.



Глаза глазами, а фигура у Нинидзе прекрасная. Пользователи Сети смогли в этом убедиться, рассматривая новый кадр артистки, который она опубликовала 14 ноября.

На фото муза Максима Виторгана предстала в белом нижнем белье. Артистка стоит у окна, а сквозь прозрачные шторы видны изгибы ее тела. Особенно фолловеров впечатлили подтянутые ягодицы Нинидзе.

Новое фото Нино Нинидзе

«Фигура безупречная», «Где раздают такие попы?», «Вау, офигенная!» — прокомментировали восхищенные подписчики.



Многие решили, что этот сексуальный, но очень нежный снимок сделал Максим Виторган. Его до сих пор регулярно поздравляют с началом новых отношений (хотя, казалось бы, встречаются артисты еще с лета) и отмечают, как ему повезло. И правда: Нино Нинидзе ежедневно получает сотни комплиментов и по поводу своей внешности, и по поводу необычного глубокого голоса.

1 2 3 ... 9 Нино Нинидзе регулярно выкладывает в своем Инстаграме чувственные снимки

Напомним, что Нино — любительница профессиональных съемок. Она регулярно позирует фотографам и, на наш взгляд, может стать достойной конкуренткой моделям.