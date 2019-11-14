Оксана Самойлова заявила, что врачи разрешили ей сделать четвертое по счету кесарево сечение

Героиня-мать Оксана Самойлова пережила уже три кесаревых сечения. При таком положении вещей врачи с осторожностью относятся к новой беременности, ведь рожать в четвертый и последующие разы уже довольно опасно.

Оксана Самойлова никогда не скрывала, что родила своих детей с помощью кесарева сечения. И Ариела, и Лея, и Майя появились на свет не так, как большинство детей. Их звездная мама всегда охотно делилась с подписчиками информацией о своем здоровье и самочувствии.

Сейчас Оксана Самойлова вновь беременна. Рожать после кесарева сечения довольно опасно, а у знаменитости их будет аж четыре. Пользователи Сети беспокоятся за состояние Самойловой и пытаются выяснить, что же думают по этому поводу врачи.

14 ноября знаменитость ответила на этот вопрос. Она разместила в своих инстаграм-историях сообщение, в котором поведала о возможных рисках. Оксана сообщила, что при современных возможностях медицины родить четвертого ребенка с помощью кесарева сечения — не проблема. А вот с пятой и шестой беременностью трудности неизбежны. Впрочем, находятся женщины, которые готовы рисковать своей жизнью ради нового члена семьи.

1 2 3 ... 11 Сейчас Оксана Самойлова находится в ожидании рождения четвертого ребенка

Впрочем, большинство фолловеров сомневаются в безопасности таких родов. А многие и вовсе задумались, что будет, если Оксана и Джиган захотят пятого или шестого ребенка.