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Оксана Самойлова заявила, что врачи разрешили ей сделать четвертое по счету кесарево сечение

Героиня-мать Оксана Самойлова пережила уже три кесаревых сечения. При таком положении вещей врачи с осторожностью относятся к новой беременности, ведь рожать в четвертый и последующие разы уже довольно опасно.

Оксана Самойлова никогда не скрывала, что родила своих детей с помощью кесарева сечения. И Ариела, и Лея, и Майя появились на свет не так, как большинство детей. Их звездная мама всегда охотно делилась с подписчиками информацией о своем здоровье и самочувствии. 

Сейчас Оксана Самойлова вновь беременна. Рожать после кесарева сечения довольно опасно, а у знаменитости их будет аж четыре. Пользователи Сети беспокоятся за состояние Самойловой и пытаются выяснить, что же думают по этому поводу врачи.

14 ноября знаменитость ответила на этот вопрос. Она разместила в своих инстаграм-историях сообщение, в котором поведала о возможных рисках. Оксана сообщила, что при современных возможностях медицины родить четвертого ребенка с помощью кесарева сечения — не проблема. А вот с пятой и шестой беременностью трудности неизбежны. Впрочем, находятся женщины, которые готовы рисковать своей жизнью ради нового члена семьи. 

  • Оксана Самойлова
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    Сейчас Оксана Самойлова находится в ожидании рождения четвертого ребенка
    Смотреть галерею

Впрочем, большинство фолловеров сомневаются в безопасности таких родов. А многие и вовсе задумались, что будет, если Оксана и Джиган захотят пятого или шестого ребенка. 

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14 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • ну раз заявила, надо и затмить, не?

  • Мне одной все равно кого и как она родит?!

  • Вообще, кого это касается, сколько у пары будет детей. Не глупые наверное люди, сами все понимают. Если есть возможность наблюдаться у хороших врачей, не пахать с утра до ночи на нервной работе и здоровье позволяет - это здорово! От души желаю лёгких родов и крепкого здоровья малышу, кто там будет, мальчишке или девчушке)))

  • Девочки, а когда он с ней сексом то занимается? ведь она все время беременная(....

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