Тина Канделаки объявила о сотрудничестве с Нателлой Крапивиной после слухов о разладе продюсера со Светланой Лободой

По мнению СМИ, стала известна причина размолвки Светланы Лободы и ее бессменного продюсера. Выяснилось, что Нателла Крапивина решила сотрудничать с Тиной Канделаки. Впрочем, многие решили, что продюсер может работать над двумя проектами одновременно.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Пару недель назад поклонники Светланы Лободы стали бить тревогу: они заметили, что их любимая артистка и ее продюсер отписались друг от друга. Только что Нателла Крапивина произносила трогательный тост на дне рождения своей подопечной и называла ее больше, чем подругой, как вдруг — неожиданная размолвка без шума и пыли.



Лобода не стала комментировать этот инцидент, а вот Крапивина объяснилась. «Живи спокойно, страна!» — написала продюсер и разместила фотографию со Светланой.

А уже через некоторое время в Инстаграме Крапивиной стала появляться Тина Канделаки. Продюсер поздравила ее с праздником: «Тинуля! Клятвенно обещаю в твой день рождения, что если решу креститься, ты будешь и мамой и папой. Я тебя люблю! Будь счастлива! Я рядом».



Последняя фраза оказалась знаменательной: оказывается, теперь Нателла Крапивина работает с Тиной Канделаки. Об этом рассказала сама бизнесвумен на премии журнала «ОК!».

1 2 3 ... 11 Нателла Крапивина и Светлана Лобода дружат на протяжении многих лет

«Я только на сцене узнала, до этого не обращала внимания, что со мной в номинации мой новый партнер по бизнесу Нателла Крапивина. А что за бизнес у нас будет, узнаете уже в следующем году. Нас будет больше, денег будет больше», — процитировали Тину Канделаки журналисты «КП».



Впрочем, не стоит воспринимать эту новость как подтверждение «разрыва» между Лободой и Крапивиной. Ведь продюсер вполне может работать сразу над двумя проектами.