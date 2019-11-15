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Тина Канделаки объявила о сотрудничестве с Нателлой Крапивиной после слухов о разладе продюсера со Светланой Лободой

По мнению СМИ, стала известна причина размолвки Светланы Лободы и ее бессменного продюсера. Выяснилось, что Нателла Крапивина решила сотрудничать с Тиной Канделаки. Впрочем, многие решили, что продюсер может работать над двумя проектами одновременно.
Светлана Лобода и Нателла Крапивина
Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Пару недель назад поклонники Светланы Лободы стали бить тревогу: они заметили, что их любимая артистка и ее продюсер отписались друг от друга. Только что Нателла Крапивина произносила трогательный тост на дне рождения своей подопечной и называла ее больше, чем подругой, как вдруг — неожиданная размолвка без шума и пыли.  

Лобода не стала комментировать этот инцидент, а вот Крапивина объяснилась. «Живи спокойно, страна!» — написала продюсер и разместила фотографию со Светланой. 

А уже через некоторое время в Инстаграме Крапивиной стала появляться Тина Канделаки. Продюсер поздравила ее с праздником: «Тинуля! Клятвенно обещаю в твой день рождения, что если решу креститься, ты будешь и мамой и папой. Я тебя люблю! Будь счастлива! Я рядом». 

Последняя фраза оказалась знаменательной: оказывается, теперь Нателла Крапивина работает с Тиной Канделаки. Об этом рассказала сама бизнесвумен на премии журнала «ОК!»

«Я только на сцене узнала, до этого не обращала внимания, что со мной в номинации мой новый партнер по бизнесу Нателла Крапивина. А что за бизнес у нас будет, узнаете уже в следующем году. Нас будет больше, денег будет больше», — процитировали Тину Канделаки журналисты «КП». 

Впрочем, не стоит воспринимать эту новость как подтверждение «разрыва» между Лободой и Крапивиной. Ведь продюсер вполне может работать сразу над двумя проектами.

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15 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @natellakrapivina, @tina_kandelaki/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Светлана Лобода, Тина Канделаки

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не поняла, а что, Канделаки теперь тоже запоет?

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