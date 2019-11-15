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Все серьезно: Татьяна Брухунова перестала игнорировать Евгения Петросяна в своем Инстаграме

Это случилось: молодая возлюбленная Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова, впервые показала юмориста в инстаграм-историях целиком, а не по частям.
Евгений Петросян,Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян не скрывают свои отношения, но особо их не афишируют: в Инстаграм они часто выкладывают снимки из поездок, но еще ни разу не опубликовали совместное фото. Даже в инстаграм-историях Татьяны Петросяна можно было угадать лишь по случайно попавшим в кадр ярким штанам юмориста.

Однако 14 ноября произошло неожиданное — Брухунова поделилась видео с 74-летним Евгением Вагановичем в инстаграм-историях. Ничего романтического или интимного, просто снятый из-за кулис ролик во время выступления юмориста в городе Чапаевск.

Напомним, о романе Татьяны и Евгения стало известно прошлым летом после того, как в Сеть просочилась информация о разводе Петросяна с Еленой Степаненко. Брак артистов был расторгнут в ноябре 2018-го, однако раздел имущества до сих пор не завершен. 

Периодически Брухунову подозревают в беременности, особенно после того, как в интернете появились снимки Татьяны с животом. Однако помощница юмориста опровергла эти слухи.

Программе «Эксклюзив» Татьяна заявила, что не считает себя виновницей развода Евгения Вагановича и Елены Степаненко. 

«На деле ни для меня, ни для него ничего особо нового не произошло. То, о чем мы сегодня говорим, случилось давно. Я пришла в театр к Петросяну 12 лет назад, когда была 18-летней второкурсницей. Спустя три года директор Евгения Вагановича умер, и он попросил меня занять это место. На момент прихода к Евгению Вагановичу, лично я брака между ними не видела. Я видела партнерские отношения — безусловно, уважительные и доверительные. Но брака и любви — нет. Хотя, наверное, права судить об этом у меня нет», — рассказала Брухунова.

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15 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, @bruhunova, @petrosyanevgeny/Instagram
Теги

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • О событие целое)) показала полностью)) а что потом будет)) показала без галстука, рубашки, показала без одежды. Показала в душе) 😏

  • ... И больше ниче интересного не произошло, кроме этого... Как и сама эта мадам. Неинтересная

  • Музыка из детства. Ностальгия по включенному родителями телику.кто ж знал,что петросян потом проявит такой мачизм)).сейчас уже не вяжется его юмор со всем этим.ранше это их фишка была со степаненко-семейный юмор,хоть и примитивный,но без откровенной пошлости и пафоса. в конце 90х начале нулевых заходило. Лучше бы они это не афишировалм,а втихую делали.хвастаться особо не чем.у него серая мышка и сам только усмешку вызывает на старости лет

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