Все серьезно: Татьяна Брухунова перестала игнорировать Евгения Петросяна в своем Инстаграме

Это случилось: молодая возлюбленная Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова, впервые показала юмориста в инстаграм-историях целиком, а не по частям.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян не скрывают свои отношения, но особо их не афишируют: в Инстаграм они часто выкладывают снимки из поездок, но еще ни разу не опубликовали совместное фото. Даже в инстаграм-историях Татьяны Петросяна можно было угадать лишь по случайно попавшим в кадр ярким штанам юмориста.

Однако 14 ноября произошло неожиданное — Брухунова поделилась видео с 74-летним Евгением Вагановичем в инстаграм-историях. Ничего романтического или интимного, просто снятый из-за кулис ролик во время выступления юмориста в городе Чапаевск.

Напомним, о романе Татьяны и Евгения стало известно прошлым летом после того, как в Сеть просочилась информация о разводе Петросяна с Еленой Степаненко. Брак артистов был расторгнут в ноябре 2018-го, однако раздел имущества до сих пор не завершен.

Периодически Брухунову подозревают в беременности, особенно после того, как в интернете появились снимки Татьяны с животом. Однако помощница юмориста опровергла эти слухи.

Программе «Эксклюзив» Татьяна заявила, что не считает себя виновницей развода Евгения Вагановича и Елены Степаненко.

1 2 3 ... 10 Татьяна Брухунова впервые опубликовала Петросяна в своем Инстаграме

«На деле ни для меня, ни для него ничего особо нового не произошло. То, о чем мы сегодня говорим, случилось давно. Я пришла в театр к Петросяну 12 лет назад, когда была 18-летней второкурсницей. Спустя три года директор Евгения Вагановича умер, и он попросил меня занять это место. На момент прихода к Евгению Вагановичу, лично я брака между ними не видела. Я видела партнерские отношения — безусловно, уважительные и доверительные. Но брака и любви — нет. Хотя, наверное, права судить об этом у меня нет», — рассказала Брухунова.