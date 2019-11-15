Кайя Гербер и Пит Дэвидсон подтвердили свой роман

В Нью-Йорке папарацци смогли запечатлеть Пита Дэвидсона и Кайю Гербер во время прогулки. Парочка держалась за руки и была очень довольна происходящим. Кажется, это все-таки роман.

Кайя Гербер

Около месяца назад в зарубежных СМИ поползли слухи о романе комика Пита Дэвидсона и 18-летней дочери Синди Кроуфорд, модели Кайи Гербер.

Их нередко видели вместе, однако заявлять, что Кайя и Пит встречаются никто не торопился: на совместных фото, которые удавалось сделать папарацци, они просто сидели рядом и мило беседовали. За ручки никто не держался и не целовался на потеху публике. Однако все изменилось пару дней назад.

Фотографы все же смогли сделать снимки Дэвидсона и Гербер, после которых их уже сложно назвать просто друзьями: парочка прогуливалась по Нью-Йорку, держась за руки.

Кайя Гербер и Пит Дэвидсон

О том, что думает Синди Кроуфорд о новых отношениях своей дочери, ходит немало слухов. Одни инсайдеры утверждают, что модель категорически не устраивает роман звездной дочери. Это было бы вполне логично: репутацию Пита сложно назвать кристально чистой. Например, всего через месяц отношений с Арианой Гранде он сделал ей предложение. А еще через четыре они расстались, кидая взаимные упреки друг другу в Твиттере.

После Арианы Дэвидсон недолгое время встречался с красавицей Кейт Бекинсейл. И все бы ничего, только вот актриса была на 20 лет старше своего избранника.

Кто-то, впрочем, заявляет, что Синди совсем не против отношений Кайи и Пита. Более того, она только за! Модель, мол, уверена, что для процветающей карьеры в мире моды ее дочери просто необходимо чаще появляться на страницах светской хроники и поучаствовать хотя бы в парочке скандалов.