«У меня был практически совершенный план, как замутить мальчика»: Оксана Самойлова рассказала, как узнала о беременности

Оксана Самойлова скоро станет мамой в четвертый раз. Недавно она рассказала, что узнала о беременности практически случайно и даже не догадывалась о том, что носит под сердцем малыша.

Оксана Самойлова и Джиган

В начале ноября 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган подтвердили слухи, активно циркулирующие в СМИ: они действительно скоро станут родителями в четвертый раз.

Поклонники звездной пары были уверены: Самойлова и ее супруг активно готовились к беременности, однако 15 ноября будущая мама призналась — две полоски на тесте стали для нее полной неожиданностью.

Конечно, Самойлова мечтала еще раз испытать радость материнства, но планировала основательно к этому подготовиться. «Мы хотели, но через полгода/год. У меня был практически совершенный план ''Как замутить мальчика'', все календари мира сходились в нужном месте, все врачи были измучены моими допросами. В общем, все было под контролем и ждало своего заветного часа. А получилось то, что случилось», — написала Оксана.

«Если я расскажу эту историю, многие подумают, что я тупица! Жила я, значит, себе припеваючи. Единственное, что меня слегка напрягало, это то, что я просто не могла наспаться. Но я думала, что просто слишком не выспалась за учебный год и теперь мой организм восполняет запасы здорового сна. Наступил июль, я стала чувствовать себя еще каплю страннее, подключилась легкая постоянная тошнота, решила пойти провериться у эндокринолога и гастроэнтеролога», — рассказала Самойлова, уточнив, что была на противозачаточных, сдала кучу анализов и даже сделала УЗИ, однако про беременность ей никто ничего не сказал.

Ну а в августе Оксана заметила, что больше не может втянуть живот. «Спрашиваю у мужа, он убеждает меня, что все супер, просто немного поправилась. За втягиваниями живота прошла еще неделя. Дальше 2 дня задержки, а для моего организма даже 2 часа задержки — это странно. Я начинаю нервничать и отправляю мужа в аптеку среди ночи», — подытожила жена Джигана. Ну а дальше вы знаете — тест показал положительный результат, так что наследник звездной пары появится на свет уже в следующем году.