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«Котенька, это сильно!»: Евгений Плющенко посмеялся над слухами о тайной любовнице

Семейная жизнь одного из самых успешных продюсеров отечественного шоу-биза не дает покоя многим. Публика то и дело старается «развести» Яну Рудковскую и Евгения Плющенко. На днях в прессе появилась информация о некой любовнице фигуриста. 

Яна Рудковская и Евгений Плющенко на протяжении многих лет счастливы в браке. Они воспитывают общего сына, которого ласково называют Гном Гномычем, снимаются в семейном реалити-шоу, а также регулярно путешествуют. Одна из самых красивых и успешных семей отечественного шоу-бизнеса регулярно попадает под обстрел хейтеров, который порой доходит до настоящих угроз.

На днях в Сети появилась информация о тайной любовнице Евгения Плющенко, которую он якобы скрывал на протяжении двух лет.

Сведения эти были получены от источника, пожелавшего остаться анонимным. Несмотря на то, что эти слова могли быть сказаны кем угодно (в том числе тем, кто совершенно не в курсе, как на самом деле обстоят дела в семье Рудковской и Плющенко), отечественные СМИ подхватили новость. 

Вероятно, наличие третьего лишнего в отношениях Яны и Евгения стало для них полной неожиданностью. Продюсер уже успела опровергнуть все домыслы в своем телеграм-канале «Голубь Мира». 

Рудковская выложила аудио-сообщение от «изменника», который едва не рассмеялся, узнав о наличии тайной пассии. «Да, котенька, это сильно. А чего они не написали, что у меня пять любовниц и что мы с тобой не живем, разводимся. Пускай обсуждают. Это все наш проект так гуляет. Люблю тебя», — поделился Евгений. 

Похоже, реалити-шоу «ЯнаСупер» действительно произвело на публику сильное впечатление. Теперь журналисты следят за личной жизнью Яны Рудковской и Евгения Плющенко еще более пристально. 

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15 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @rudkovskayaofficial, @plushenkoofficial/Instagram
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Евгений Плющенко, Яна Рудковская

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот вроде богатые, ухоженные, но отталкивают. Почему, не понимаю.

  • Яна уже не знает, как из диора выпрыгнуть, чтобы её шоу смотрели.

  • Скоро у Плющенко будет 3 жена

  • Посмеемся над Яной

  • Не было в сети ничего не про каких любовниц Плющенко и не могло быть, в это все равно никто не поверил бы. Кто-то, а Яна может спать спокойно, он не котируется даже у всеядных

  • А она его как называет? Суслик?

  • Гость 6, была такая информация. Лена Миро пару дней назад написала про эту любовницу и все понеслось

  • Буэээ. Вы только посмотрите на ее лицо! Отработанная поза, улыбка, все насквозь фальшивое, все ради идеальной картинки.Такие люди всю свою жизнь живут напоказ, лишь бы не дай Бог никто не узнал,что и у них бывают ссоры, и они болеют, и к ним старость стучится в двери.Лишь бы никто не узнал, что у них не все идеально!Несчастная Яна,конечно..Лучше бы направила ориентир на сына и мужа, перестала играть на публику,а расскрыла в себе истинную женственность и познала любовь

  • Гость

    Вот вроде богатые, ухоженные, но отталкивают. Почему, не понимаю.

    потому что богатство и популярность не гарантирует народной любви и уважения.Потому,что красивая обертка часто скрывает гниль,а люди очень хорошо ее чувствуют, нам это дано от природы

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