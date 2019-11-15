«Котенька, это сильно!»: Евгений Плющенко посмеялся над слухами о тайной любовнице

Семейная жизнь одного из самых успешных продюсеров отечественного шоу-биза не дает покоя многим. Публика то и дело старается «развести» Яну Рудковскую и Евгения Плющенко. На днях в прессе появилась информация о некой любовнице фигуриста.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко на протяжении многих лет счастливы в браке. Они воспитывают общего сына, которого ласково называют Гном Гномычем, снимаются в семейном реалити-шоу, а также регулярно путешествуют. Одна из самых красивых и успешных семей отечественного шоу-бизнеса регулярно попадает под обстрел хейтеров, который порой доходит до настоящих угроз.

На днях в Сети появилась информация о тайной любовнице Евгения Плющенко, которую он якобы скрывал на протяжении двух лет.

Сведения эти были получены от источника, пожелавшего остаться анонимным. Несмотря на то, что эти слова могли быть сказаны кем угодно (в том числе тем, кто совершенно не в курсе, как на самом деле обстоят дела в семье Рудковской и Плющенко), отечественные СМИ подхватили новость.

Вероятно, наличие третьего лишнего в отношениях Яны и Евгения стало для них полной неожиданностью. Продюсер уже успела опровергнуть все домыслы в своем телеграм-канале «Голубь Мира».



Рудковская выложила аудио-сообщение от «изменника», который едва не рассмеялся, узнав о наличии тайной пассии. «Да, котенька, это сильно. А чего они не написали, что у меня пять любовниц и что мы с тобой не живем, разводимся. Пускай обсуждают. Это все наш проект так гуляет. Люблю тебя», — поделился Евгений.

1 2 3 ... 10 На днях в Сети появилась информация о любовнице Евгения Плющенко

Похоже, реалити-шоу «ЯнаСупер» действительно произвело на публику сильное впечатление. Теперь журналисты следят за личной жизнью Яны Рудковской и Евгения Плющенко еще более пристально.