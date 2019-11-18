Инсайдеры: Джонни Деппа бросила русская невеста

Этой весной стало известно об отношениях Джонни Деппа с молодой девушкой из Санкт-Петербурга. Как недавно выяснилось, россиянка все же не захотела стать миссис Депп и вернулась на родину.

Полина Глен

В апреле СМИ сообщили, что 55-летний Джонни Депп закрутил роман с 24-летней уроженкой Питера, танцовщицей Полиной Глен. Почти сразу же влюбленные начали строить совместные планы на будущее.

Так, в прессе появлялась информация, что девушка переехала в особняк актера, а сам Депп уже планирует сделать ей предложение.

Все эти месяцы ни Полина, ни Джонни не давали комментариев насчет своих отношений.

На днях стало известно, что этому российско-американскому роману пришел конец. Если верить инсайдерам, инициатором расставания стала россиянка.

Судя по всему, Полина бросила голливудского артиста вовсе не из-за того, что у нее иссякли к нему чувства.

«Она ненавидела то внимание, которое уделялось в СМИ ее отношениям. Ей было страшно от такого уровня публичности», — поведал корреспонденту Mail Online близкий друг танцовщицы.

1 2 3 ... 10 Джонни Депп больше не встречается с русской танцовщицей Полиной Глен

Аноним сообщил, что сразу после разрыва с актером Полина вернулась в Россию. Быть может, Джонни Депп еще сделает попытку вернуть невесту — друг девушки сообщил, что мужчина очень хотел познакомиться с ее родителями и съездить к ним гости.