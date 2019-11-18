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Инсайдеры: Джонни Деппа бросила русская невеста

Этой весной стало известно об отношениях Джонни Деппа с молодой девушкой из Санкт-Петербурга. Как недавно выяснилось, россиянка все же не захотела стать миссис Депп и вернулась на родину. 
Полина Глен
Полина Глен

В апреле СМИ сообщили, что 55-летний Джонни Депп закрутил роман с 24-летней уроженкой Питера, танцовщицей Полиной Глен. Почти сразу же влюбленные начали строить совместные планы на будущее. 

Так, в прессе появлялась информация, что девушка переехала в особняк актера, а сам Депп уже планирует сделать ей предложение. 

Все эти месяцы ни Полина, ни Джонни не давали комментариев насчет своих отношений. 

Джонни Депп
 

На днях стало известно, что этому российско-американскому роману пришел конец. Если верить инсайдерам, инициатором расставания стала россиянка. 

Судя по всему, Полина бросила голливудского артиста вовсе не из-за того, что у нее иссякли к нему чувства. 

«Она ненавидела то внимание, которое уделялось в СМИ ее отношениям. Ей было страшно от такого уровня публичности», — поведал корреспонденту Mail Online близкий друг танцовщицы. 

Аноним сообщил, что сразу после разрыва с актером Полина вернулась в Россию. Быть может, Джонни Депп еще сделает попытку вернуть невесту — друг девушки сообщил, что мужчина очень хотел познакомиться с ее родителями и съездить к ним гости. 

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18 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @polinaglen/Instagram
Теги

Джонни Депп, Эмбер Херд

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • А где хоть одно совместное фото? Журналюги так охотились, что не сыотали ни разу?

  • Есть фото, там они целуются, видно что это он на фото, поищите, если кому нибудь интересно)) И еще есть фото где его фотографирует его друг, ее видно в зеркале, 100% она.

  • Ну встречались они какое-то время, ничего не объявляли, ничего не комментировали. Обычное дело, с чего вдруг кто-то решил, что были у них какие-то планы на брак? Джонни еще с Эмбер не закончил разборки, нафиг ему сейчас опять на те же грабли наступать? Это Глен попиарилась, Джонни поимел секс, ну и ок.

  • Депп вызывает отвращение. Как можно было из талантливого, нестандартного смелого актера-творца, символа эпохи, рядом с которым были лишь самые утонченные, интересные и самоценные женщины, скатиться в состояние заурядного истасканного дядьки-алкаша?

  • Просто не алкаши не нужны. Какой Джонни поимел секс? В мечтах, если только.

  • Ахаха, устала она от публичности и внимания к своей особе. Я скорее поверю, что Джонни не захотел наступать на те же грабли что и с Эмбер, вот и сбежал от невестушки русской.

  • Гость

    Ахаха, устала она от публичности и внимания к своей особе. Я скорее поверю, что Джонни не захотел наступать на те же грабли что и с Эмбер, вот и сбежал от невестушки русской.

    скорее не захотела жить с агрессивным алкашом и быть бита , как Эмбер,.......

  • Гость

    Ну встречались они какое-то время, ничего не объявляли, ничего не комментировали. Обычное дело, с чего вдруг кто-то решил, что были у них какие-то планы на брак? Джонни еще с Эмбер не закончил разборки, нафиг ему сейчас опять на те же грабли наступать? Это Глен попиарилась, Джонни поимел секс, ну и ок.

    пиарщики Деппа эту связь еще как использовали , они занижали возраст Полины лет на десять и из-за этого им пришлось скрыть , что у нее отличное высшее образование....Барышня знает несколько языков , окончила питерский политех , имеет музыкальное и хореографическое образование...........а вот об увлечении Полины гоу-гоу пиарщики Деппа написали , хотя родители Полины имеенно от этих занятий дочери не в восторге

  • Гость

    А где хоть одно совместное фото? Журналюги так охотились, что не сыотали ни разу?

    было фото , где Полина целует Деппа , снимок сделан , когда Депп был в России с промо-туром и никто не знал , что за барышня на снимке и иностранка она , или русская

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