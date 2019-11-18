Инсайдеры: Джонни Деппа бросила русская невеста

В апреле СМИ сообщили, что 55-летний Джонни Депп закрутил роман с 24-летней уроженкой Питера, танцовщицей Полиной Глен. Почти сразу же влюбленные начали строить совместные планы на будущее.
Все эти месяцы ни Полина, ни Джонни не давали комментариев насчет своих отношений.
На днях стало известно, что этому российско-американскому роману пришел конец. Если верить инсайдерам, инициатором расставания стала россиянка.
«Она ненавидела то внимание, которое уделялось в СМИ ее отношениям. Ей было страшно от такого уровня публичности», — поведал корреспонденту Mail Online близкий друг танцовщицы.
Аноним сообщил, что сразу после разрыва с актером Полина вернулась в Россию. Быть может, Джонни Депп еще сделает попытку вернуть невесту — друг девушки сообщил, что мужчина очень хотел познакомиться с ее родителями и съездить к ним гости.