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Инсайдер: Константин Богомолов не смог ужиться с влиятельной тещей и съехал из дома Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак со стороны кажутся идеальной парой. Однако стало известно, что они не живут вместе — режиссер не поладил с тещей, которая соседствует с Собчак и приходит помогать ей воспитывать 3-летнего Платона.
Людмила Нарусова, Ксения Собчак
Людмила Нарусова и Ксения Собчак

44-летний Константин Богомолов и 38-летняя Ксения Собчак поженились всего лишь два месяца назад. Журналистам удалось узнать, что новоиспеченные супруги не живут вместе. Нет, никто не поссорился — просто у Богомолова не сложилось с тещей, членом Совета Федерации от исполнительной власти Республики Тыва Людмилой Нарусовой.

Издание «7 дней» сообщает, что из-за плохих отношений Константина и Людмилы супруги даже живут раздельно: Собчак с сыном — в доме на Рублевке, Богомолов — в квартире в центре Москвы.

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Супруги, как отмечает издание, приезжают друг к другу в гости, а также постоянно общаются по телефону — то есть, практикуют так называемый гостевой брак.

Отметим, что до свадьбы Людмила Борисовна видела будущего зятя всего пару раз, поэтому не смогла познакомиться с ним как следует.

Более того, мама Собчак совершенно не оценила то, как прошла свадьба: ей не понравились ни катафалк, ни эротические танцы дочери на вечеринке после росписи и венчания. Возможно, разлад в семье произошел еще и по этой причине.

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18 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @xenia_sobchak, @konbog75/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Ксения Собчак, Людмила Нарусова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какая прелесть! Поп-корн уже ждет

  • Ей Виторган нравился)

  • Не долго музыка играла

  • Собчак должен ,этот факт раздраконить, тк она любит же идти против всех. Да и вообще, у нее с головой же ку-ку . Можно считать , что всё у них в семье "тишь да гладь"

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