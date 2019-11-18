Британцы считают, что принца Эндрю, а заодно и Гарри с Меган нужно отделить от королевской семьи

Бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбайтер в пух и прах разнес Меган Маркл, принца Гарри и принца Эндрю за их вопиющее поведение и заявил, что таким людям не место в королевской семье.

Меган Маркл и принц Гарри

В последнее время британскую королевскую семью то и дело сотрясают скандалы. Сначала Меган и Гарри объявили Елизавете II, что хотят отмечать Рождество отдельно, а затем принц Эндрю дал крайне неудачное интервью о своей дружбе с Джеффри Эпштейном.

Эпштейн, напомним, скончался в тюрьме 10 августа 2019 года. Мужчина обвинялся в организации секс-трафика и вовлечении в занятия проституцией малолетних девочек.

Принц Эндрю

Поведение этой троицы категорически неприемлемо, считает бывший пресс-секретарь Елизаветы II.

«Королевская семья — это единое целое. Принц Филипп ушел на покой, и мы его почти не видим. Принцесса Анна выполняет свои обязанности, и ничего плохого о ней не скажешь. Принц Эдвард сейчас в Канаде и тоже занят делом», — рассказал Дики Арбайтер в беседе с BBC News.

«А с другой стороны у нас есть принц Гарри, который своим фильмом-интервью, вышедшем после возвращения Сассексов из тура по Африке, свел на нет всю предыдущую работу, раскритиковал британские СМИ. Теперь ситуация повторилась и с Эндрю», — заявил Арбайтер.

Дики глубоко убежден, что Эндрю, Гарри и Меган должны быть отделены от семьи, чтобы все остальные «могли и дальше заниматься своим делом».

Отметим, что принц Эндрю в том самом скандальном интервью довольствовался фразами «это не я», «такого не могло быть» и «это я, но фото поддельное». Также друг Эпштейна отметил: «Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я подвел семью».