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Британцы считают, что принца Эндрю, а заодно и Гарри с Меган нужно отделить от королевской семьи

Бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбайтер в пух и прах разнес Меган Маркл, принца Гарри и принца Эндрю за их вопиющее поведение и заявил, что таким людям не место в королевской семье.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

В последнее время британскую королевскую семью то и дело сотрясают скандалы. Сначала Меган и Гарри объявили Елизавете II, что хотят отмечать Рождество отдельно, а затем принц Эндрю дал крайне неудачное интервью о своей дружбе с Джеффри Эпштейном.

Эпштейн, напомним, скончался в тюрьме 10 августа 2019 года. Мужчина обвинялся в организации секс-трафика и вовлечении в занятия проституцией малолетних девочек.
Принц Эндрю
Принц Эндрю

Поведение этой троицы категорически неприемлемо, считает бывший пресс-секретарь Елизаветы II. 

«Королевская семья — это единое целое. Принц Филипп ушел на покой, и мы его почти не видим. Принцесса Анна выполняет свои обязанности, и ничего плохого о ней не скажешь. Принц Эдвард сейчас в Канаде и тоже занят делом», — рассказал Дики Арбайтер в беседе с BBC News.

«А с другой стороны у нас есть принц Гарри, который своим фильмом-интервью, вышедшем после возвращения Сассексов из тура по Африке, свел на нет всю предыдущую работу, раскритиковал британские СМИ. Теперь ситуация повторилась и с Эндрю», — заявил Арбайтер.

Дики глубоко убежден, что Эндрю, Гарри и Меган должны быть отделены от семьи, чтобы все остальные «могли и дальше заниматься своим делом».

Отметим, что принц Эндрю в том самом скандальном интервью довольствовался фразами «это не я», «такого не могло быть» и «это я, но фото поддельное». Также друг Эпштейна отметил: «Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я подвел семью».

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18 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Эндрю

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Надо же, в кои веки раз у информатора есть имя и фамилия...

  • То же сравнили, этого обвиняют чуть ли не в сексе с несовершеннолетними, а Гарри с Меган что такого ужасного сделали, в суд на журнал подали и все

  • Я думаю он полностью прав, как говорил Воланд "Кровь -великое дело", тем более королевская. Попали в такую семью, держите марку и не скулите. Кейт конечно тоже много промахов сделала, но сейчас держит марку, а Меган все пытается себе цену поднять, но выше королевы не прыгнет, она не только Диану пережила, но и ее укротит, а будет сильно косячит выставят за дверь, думаю там такой контракт подписала, что лучше будет умереть, чем идти против них. Думая она пока играет на чувствах Гарри который ее любит, но долго это не сможет продолжаться, тем более он не наследник, а уже побочная линия, так что перейдут красную линию им быстро ноги укоротят. Одно не могу понять, что она думала, что быть в королевской семье это сказка? У всего есть вторая сторона и у этой семьи она тоже есть и лицо там не улыбающееся.

  • Гость

    Я думаю он полностью прав, как говорил Воланд "Кровь -великое дело", тем более королевская. Попали в такую семью, держите марку и не скулите. Кейт конечно тоже много промахов сделала, но сейчас держит марку, а Меган все пытается себе цену поднять, но выше королевы не прыгнет, она не только Диану пережила, но и ее укротит, а будет сильно косячит выставят за дверь, думаю там такой контракт подписала, что лучше будет умереть, чем идти против них. Думая она пока играет на чувствах Гарри который ее любит, но долго это не сможет продолжаться, тем более он не наследник, а уже побочная линия, так что перейдут красную линию им быстро ноги укоротят. Одно не могу понять, что она думала, что быть в королевской семье это сказка? У всего есть вторая сторона и у этой семьи она тоже есть и лицо там не улыбающееся.

    Ага, Кейт для того, чтобы держать марку понадобилось 7 лет, а тут Меган год замужем и вот ведь странное дело не угождает всем и вся. Опять двойные стандарты в действии - или надо Меган дать эти 7 лет перебеситься, как это было с Кейт или меньше спрашивать с неё.

  • Живу в Британии, первый раз слышу то, о чем считают британцы в России..комедия прям

  • Согласна. Чтобы считаться членом королевской семьи, нужно соответствовать. Не можешь, не хочешь, значит уходи. Правильно сделают если отстранят их.

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