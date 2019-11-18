«Рожать столько, сколько получится»: Регина Тодоренко поведала о будущей жизни с Владом Топаловым

«Женщина года-2019» дала интервью, в котором рассказала об отношениях с мужем и их совместных планах на жизнь.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко рассказала украинскому изданию Elle о материнстве, карьере и супружеской жизни с Владом Топаловым. В ходе интервью телеведущая сообщила, сколько детей они планируют.

Регина Тодоренко и Майкл Топалов

Молодая мама не скрывала, что скучает по времени, когда Майкл был совсем малышом: «Мне хочется обратно уйти в декрет, говорить на младенческом языке, научиться коммуницировать с мужем так, чтобы понимать друг друга с полувзгляда», — призналась звезда.

Также Тодоренко поделилась мнением Топалова насчет родительства: «Муж сказал: ''Будешь рожать столько, сколько получится''. Мне кажется, у нас будет многодетная семья», — заявила 29-летняя Регина.

1 2 3 ... 9 Не так давно Регина Тодоренко получила награду известного глянцевого журнала

«Женщина года» рассказала о популярности, которая накладывает ответственность за 7 миллионов фолловеров: «Есть люди, которые называют детей в мою честь, набивают такие же тату. Поэтому я постоянно развиваюсь, учусь чему-то новому, чтобы мотивировать своих подписчиков».