Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Рожать столько, сколько получится»: Регина Тодоренко поведала о будущей жизни с Владом Топаловым

«Женщина года-2019» дала интервью, в котором рассказала об отношениях с мужем и их совместных планах на жизнь.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко рассказала украинскому изданию Elle о материнстве, карьере и супружеской жизни с Владом Топаловым. В ходе интервью телеведущая сообщила, сколько детей они планируют.

Регина Тодоренко, Майкл Топалов
Регина Тодоренко и Майкл Топалов

Молодая мама не скрывала, что скучает по времени, когда Майкл был совсем малышом: «Мне хочется обратно уйти в декрет, говорить на младенческом языке, научиться коммуницировать с мужем так, чтобы понимать друг друга с полувзгляда», — призналась звезда.

Влад Топалов, Регина Тодоренко

Также Тодоренко поделилась мнением Топалова насчет родительства: «Муж сказал: ''Будешь рожать столько, сколько получится''. Мне кажется, у нас будет многодетная семья», — заявила 29-летняя Регина.

  • Регина Тодоренко
    1 2 3 ...9
    Не так давно Регина Тодоренко получила награду известного глянцевого журнала
    Смотреть галерею

«Женщина года» рассказала о популярности, которая накладывает ответственность за 7 миллионов фолловеров: «Есть люди, которые называют детей в мою честь, набивают такие же тату. Поэтому я постоянно развиваюсь, учусь чему-то новому, чтобы мотивировать своих подписчиков».

Перейти к обсуждению


18 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.