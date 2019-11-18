Японская принцесса Аяко, отказавшаяся от престола из-за любви к простолюдину, родила ему сына

Бывшая принцесса Аяко и ее 33-летний муж Кей Мория впервые стали родителями. Малыш появился на свет ранним утром 17 ноября.
Аяко родила в больнице Aiiku Hospital в Токио. Как сообщает издание Japan Times, роды прошли очень спокойно. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Напомним, что принцесса Аяко перестала быть членом императорской семьи в 2018-м. В октябре прошлого года принцесса вышла замуж за местного бизнесмена, что автоматически лишило ее прав на престол. В качестве приданого девушка получила от родственников $1 000 000.
Интересно, что мужчины из японской императорской семьи, которые берут в жены простолюдинок, своего статуса не лишаются. Более того, их возлюбленные вскоре тоже становятся обладательницами монаршего титула.
Аяко стала 8-й принцессой, ушедшей из дворца ради жизни с любимым. В Японии начинают опасаться, что из-за своей малочисленности императорская семья не сможет справляться со своими обязанностями.