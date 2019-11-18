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Японская принцесса Аяко, отказавшаяся от престола из-за любви к простолюдину, родила ему сына

17 ноября принцесса Аяко, потерявшая права на престол из-за брака с возлюбленным, родила сына. Местные СМИ сообщили, что представительница императорского дома прекрасно себя чувствует. Имя ребенка пока держат в секрете.
Кей Мория, Аяко
Кей Мория и Аяко

Бывшая принцесса Аяко и ее 33-летний муж Кей Мория впервые стали родителями. Малыш появился на свет ранним утром 17 ноября. 

Аяко родила в больнице Aiiku Hospital в Токио. Как сообщает издание Japan Times, роды прошли очень спокойно. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Кей Мория, Аяко
Кей Мория и Аяко

Напомним, что принцесса Аяко перестала быть членом императорской семьи в 2018-м. В октябре прошлого года принцесса вышла замуж за местного бизнесмена, что автоматически лишило ее прав на престол. В качестве приданого девушка получила от родственников $1 000 000.

Интересно, что мужчины из японской императорской семьи, которые берут в жены простолюдинок, своего статуса не лишаются. Более того, их возлюбленные вскоре тоже становятся обладательницами монаршего титула.

Аяко стала 8-й принцессой, ушедшей из дворца ради жизни с любимым. В Японии начинают опасаться, что из-за своей малочисленности императорская семья не сможет справляться со своими обязанностями.

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18 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, East News

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