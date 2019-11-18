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«Длинные лучше»: Алсу сделала короткое каре, но не все поклонники оценили

Поклонники привыкли видеть Алсу с длинными темными волосами, которые стали в какой-то степени «визитной карточкой» певицы. На днях артистка продемонстрировала в Инстаграме эффектное преображение. Правда, не все были в восторге от «новой» Алсу.
Алсу

17 ноября Алсу разместила новый пост в Инстаграме. На снимке она предстала в новом образе и вызвала бурную реакцию поклонников. Фанаты не были готовы увидеть свою любимицу полностью преобразившейся. Певица не перекрасила волосы в неоновый цвет и не решилась на умопомрачительную завивку — для нового видеоклипа она сделала дерзкое каре.

Алсу

В подписи к снимку 36-летняя звезда поинтересовалась у поклонников, как они относятся к такой смене имиджа. Некоторые фолловеры были в восторге от новой прически певицы и посчитали, что каре делает ее моложе.

Однако нашлись и те, кто не впечатлился преображением Алсу. Поклонники неожиданно пожалели, что звезда коротко обрезала свои роскошные волосы.

«Нет! Вы, конечно, красавица! Но длинные и ухоженные волосы — это часть вашего имиджа!», «Вообще не Алсу. Вы себя изменили до неузнаваемости», «Длинные лучше, сама также отрезала и реву», — писали расстроенные подписчики.

Другим показалось, что такая стрижка превращает Алсу в одну из множества. Мол, подобную длину сейчас носят практически все. А как думаете вы, какая прическа больше идет певице?

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18 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @alsou_a/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алсу

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