Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Симона Юнусова вспомнила, «как проглотила рвавшийся наружу крик», когда бывший муж сообщил о рождении дочки

18 ноября Анна Юнусова впервые вышла в свет, и мы наконец узнали, как выглядит сводная сестра Тимати. На следующий день бывшая жена ее отца, знакомая всем нам Симона Юнусова,  вспомнила, как некогда любимый мужчина сообщил ей о пополнении в его новой семье. 
Тимати, Симона Юнусова, Артем Юнусов
Тимур, Симона и Артем Юнусовы

В начале восьмидесятых Симона Черноморская вышла замуж за своего одноклассника Ильдара Юнусова. Уже в 1983-м у пары родился сын Тимур, а через 4 года — его брат Артем. Отец будущего рэпера почти все время посвящал работе, а на плечи матери легли быт и воспитание детей. В 1996 году супруги развелись, но остались в приятельских отношениях. 19 ноября Юнусова вспомнила один из самых запоминающихся дней того времени.

Тимати, Симона Юнусова, Артем Юнусов
Артем, Симона и Тимур Юнусовы

Мама рэпера рассказала, что спустя непродолжительное время после развода Ильдар Юнусов пригласил ее с детьми в ресторан. Там бывший супруг сообщил, что у него родилась дочь. 

Тимати, Ратмир Юнусов
Тимати и Ратмир Юнусов
«Было ощущение удара под дых, когда перехватило дыхание и негде взять воздух...» — вспомнила Симона.
Тимати, Симона Юнусова
Тимур и Симона Юнусовы

Юнусова «проглотила рвавшийся наружу крик» только из-за детей. Она не знала, что они чувствовали, когда услышали эту новость. Рождение ребенка от другой женщины подтверждало роман мужчины на стороне, но Симона изо всех сил пыталась сохранить лицо, чтобы не испугать мальчиков.

Ирина Андреева, Анна Юнусова, Ильдар Юнусов
Ирина Андреева, Анна Юнусова и Ильдар Юнусов

«Честно? Мне было очень больно и плохо. Я совсем не идеальна и меня, как любую женщину, разрывали противоречивые чувства», — написала Симона. Мать с сыновьями собрались на семейный совет и всю ночь обсуждали, что делать дальше. «Или мы с детьми бросаемся в объятия такой манящей, хохочущей ненависти и идем ко дну, или я, закусывая до крови губы, выбираю уважение к человеку, которого любила». 

Анна Юнусова
Анна Юнусова

В конце концов Симоне удалось унять обиду, не сорваться и сохранить своим детям отца: «Сейчас я с гордостью наблюдаю за тем, что получилось, а получилась Любовь!»

  • Алена Шишкова, Симона Юнусова, Алиса Юнусова
    1 2 3 ...11
    Не секрет, что Симона старается поддерживать хорошие отношения с бывшей и нынешней возлюбленными своего старшего сына
    Смотреть галерею

У Тимати и Артема прекрасные отношения как с отцом, так и со сводными сестрами. Дружной компанией они поддержали 16-летнюю Аню на ее первом балу дебютанток. Тимати появился на светском вечере в компании Анастасии Решетовой. Кстати, для Насти этот выход стал первым после рождения Ратмира. 

Перейти к обсуждению 16


19 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @annayuni, @missalena.92, @simona280, @timatiofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, пресс-служба Mercury
Теги

Симона Юнусова, Тимати

Реклама

16 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Еще раз доказывает, что мужчине по большому счету наплевать сыновья у него или дочки, два сына или четыре дочки и т.д., а только лишь любимая женщина рядом. Разлюбил и никакие дети, никакого пола его не остановят.Когда уже миф про долгожданных сыновей перестанет существовать.Мужчину прежде всего интересует женщина, а потом все остальные.

  • Поэтому, девочки, рожайте любых детей себе на радость, неважного какого пола. Мужчина сегодня есть, завтра нет и никто его не остановит.

  • Поэтому пусть рожают от моих сыновей и по очереди задыхаются от боли от рождения следующего.

  • Симону понесло...

  • Шишкова тоже самое чувствовала когда родился Ратмир?

  • Гость

    Еще раз доказывает, что мужчине по большому счету наплевать сыновья у него или дочки, два сына или четыре дочки и т.д., а только лишь любимая женщина рядом. Разлюбил и никакие дети, никакого пола его не остановят.Когда уже миф про долгожданных сыновей перестанет существовать.Мужчину прежде всего интересует женщина, а потом все остальные.

    вы на примере Юнусовых пытаетесь нам доказать? Неубедительно. Там никто никуда не уходил. Папо там содержит две семьи. Он же татарин.У них по шариату 2 жены-норм. Или вы думаете Симона сама столько бабла зарабатывает. Она-домохозяйка, если что. В семье сына тоже самое-2 жены, 2 семьи. Так что данный пример ничего не доказывает

  • Не поняла, почему новость о рождении ребенка ее так убила. Это же было уже после расставания и развода. Или она рассчитывала, что он до конца жизни будет монахом жить?🤦🏼‍♀️

  • "всю ночь обсуждали, что делать дальше..." она с детьми это обсуждала?

  • самое главное что все прошло цивилизованно, люди сохранили уважение к друг другу и достоинство, всегда кто-то чем то жертвует, но ради общей цели, цели этой гармонии и дружбы между бывшими супругами и детьми от других браков

  • у моего отца три брака и в каждом браке по двое детей и мы все общаемся, дружим, бываем в гостях и отмечаем дни рождения, наши мамы не ссорятся и не выясняют ничего, хотя вероятно были моменты боли и обид, время все сгладило наверное, даже не знаю чья заслуга нашей сплоченности, мудрых мам или харизматичного и обоятельного отца))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.