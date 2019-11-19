Симона Юнусова вспомнила, «как проглотила рвавшийся наружу крик», когда бывший муж сообщил о рождении дочки

18 ноября Анна Юнусова впервые вышла в свет, и мы наконец узнали, как выглядит сводная сестра Тимати. На следующий день бывшая жена ее отца, знакомая всем нам Симона Юнусова, вспомнила, как некогда любимый мужчина сообщил ей о пополнении в его новой семье.

Тимур, Симона и Артем Юнусовы

В начале восьмидесятых Симона Черноморская вышла замуж за своего одноклассника Ильдара Юнусова. Уже в 1983-м у пары родился сын Тимур, а через 4 года — его брат Артем. Отец будущего рэпера почти все время посвящал работе, а на плечи матери легли быт и воспитание детей. В 1996 году супруги развелись, но остались в приятельских отношениях. 19 ноября Юнусова вспомнила один из самых запоминающихся дней того времени.

Артем, Симона и Тимур Юнусовы

Мама рэпера рассказала, что спустя непродолжительное время после развода Ильдар Юнусов пригласил ее с детьми в ресторан. Там бывший супруг сообщил, что у него родилась дочь.

Тимати и Ратмир Юнусов

«Было ощущение удара под дых, когда перехватило дыхание и негде взять воздух...» — вспомнила Симона.

Тимур и Симона Юнусовы

Юнусова «проглотила рвавшийся наружу крик» только из-за детей. Она не знала, что они чувствовали, когда услышали эту новость. Рождение ребенка от другой женщины подтверждало роман мужчины на стороне, но Симона изо всех сил пыталась сохранить лицо, чтобы не испугать мальчиков.

Ирина Андреева, Анна Юнусова и Ильдар Юнусов

«Честно? Мне было очень больно и плохо. Я совсем не идеальна и меня, как любую женщину, разрывали противоречивые чувства», — написала Симона. Мать с сыновьями собрались на семейный совет и всю ночь обсуждали, что делать дальше. «Или мы с детьми бросаемся в объятия такой манящей, хохочущей ненависти и идем ко дну, или я, закусывая до крови губы, выбираю уважение к человеку, которого любила».

Анна Юнусова

В конце концов Симоне удалось унять обиду, не сорваться и сохранить своим детям отца: «Сейчас я с гордостью наблюдаю за тем, что получилось, а получилась Любовь!»

1 2 3 ... 11 Не секрет, что Симона старается поддерживать хорошие отношения с бывшей и нынешней возлюбленными своего старшего сына

У Тимати и Артема прекрасные отношения как с отцом, так и со сводными сестрами. Дружной компанией они поддержали 16-летнюю Аню на ее первом балу дебютанток. Тимати появился на светском вечере в компании Анастасии Решетовой. Кстати, для Насти этот выход стал первым после рождения Ратмира.