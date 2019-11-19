Мачеха Тимати: как выглядит женщина, ради которой отец рэпера оставил Симону Юнусову

Поддержать свою младшую дочь Анну на балу дебютанток пришла Ирина Андреева. Та самая женщина, к которой 20 лет назад отец Тимати Ильдар ушел от Симоны Юнусовой.

Анастасия Решетова и Тимати

Симона Черноморская вышла замуж за Ильдара Юнусова в начале 1980-х — они познакомились еще в школе. Будущие супруги были одноклассниками. Симона родила сначала сына Тимура (aka Тимати), через четыре года — Артема. Однако в семье что-то не заладилось, и Ильдар оставил супругу с двумя детьми.

Симона и Ильдар развелись в 1996 году, оставшись в дружественных отношениях, а потом женщина узнала, что же послужило причиной развода.

Артем, Симона и Тимур Юнусовы

Вскоре, как вспомнила сама Симона, бывший супруг пригласил ее с сыновьями в ресторан, чтобы лично сообщить семье о рождении дочери Анастасии. «Было ощущение удара под дых, когда перехватило дыхание и негде взять воздух...» — рассказала Юнусова. Оно и понятно, рождение девочки означало только одно: Ильдар изменял супруге.

Ирина Андреева, Анна Юнусова и Ильдар Юнусов

18 ноября младшая дочь Ильдара Вахитовича, 16-летняя Анна Юнусова, приняла участие в ежегодном бале Tatler. Поддержать ее пришли мама — та самая женщина, с которой у отца Тимати была связь на стороне, — Ирина Андреева и сам Юнусов-старший.

Мачеха Тимати, стоит отметить, выглядит просто прекрасно! Для редкого выхода в свет она выбрала черное платье с крайне эффектным декольте.

1 2 3 ... 8 Симона Юнусова сделала все, чтобы ее сыновья не прекращали общаться с отцом после развода

На балу также присутствовали сам Тимати, который недавно стал отцом, и Анастасия Решетова. Для модели этот выход стал после родов первым и очень удачным: Анастасия невзначай показала всем лицо своего сына Ратмира.