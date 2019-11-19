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Мачеха Тимати: как выглядит женщина, ради которой отец рэпера оставил Симону Юнусову

Поддержать свою младшую дочь Анну на балу дебютанток пришла Ирина Андреева. Та самая женщина, к которой 20 лет назад отец Тимати Ильдар ушел от Симоны Юнусовой.
Анастасия Решетова, Тимати
Анастасия Решетова и Тимати

Симона Черноморская вышла замуж за Ильдара Юнусова в начале 1980-х — они познакомились еще в школе. Будущие супруги были одноклассниками. Симона родила сначала сына Тимура (aka Тимати), через четыре года — Артема. Однако в семье что-то не заладилось, и Ильдар оставил супругу с двумя детьми.

Симона и Ильдар развелись в 1996 году, оставшись в дружественных отношениях, а потом женщина узнала, что же послужило причиной развода.

Артем, Симона и Тимур Юнусовы
Артем, Симона и Тимур Юнусовы

Вскоре, как вспомнила сама Симона, бывший супруг пригласил ее с сыновьями в ресторан, чтобы лично сообщить семье о рождении дочери Анастасии. «Было ощущение удара под дых, когда перехватило дыхание и негде взять воздух...» — рассказала Юнусова. Оно и понятно, рождение девочки означало только одно: Ильдар изменял супруге.

Ирина Андреева, Анна Юнусова, Ильдар Юнусов
Ирина Андреева, Анна Юнусова и Ильдар Юнусов

18 ноября младшая дочь Ильдара Вахитовича, 16-летняя Анна Юнусова, приняла участие в ежегодном бале Tatler. Поддержать ее пришли мама — та самая женщина, с которой у отца Тимати была связь на стороне, — Ирина Андреева и сам Юнусов-старший. 

Мачеха Тимати, стоит отметить, выглядит просто прекрасно! Для редкого выхода в свет она выбрала черное платье с крайне эффектным декольте.

  • Тимати, Артем Юнусов
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    Симона Юнусова сделала все, чтобы ее сыновья не прекращали общаться с отцом после развода
    Смотреть галерею

На балу также присутствовали сам Тимати, который недавно стал отцом, и Анастасия Решетова. Для модели этот выход стал после родов первым и очень удачным: Анастасия невзначай показала всем лицо своего сына Ратмира.

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19 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @killahslim, @simona280, @volkonskaya.reshetova/Instagram, пресс-служба Mercury, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Тимати

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Платье не по возрасту оголяющее. Пусть черты лица у нее и приятнее, но Симона выглядит органично, а эта старается положиться. Вот хуже этого, по-моему, ничего нет.

  • Молодиться

  • Здоровые заплывшие плечи не красят, можно было и закрытое платье надеть. А так внешне она почти сравнялась с Симоной, так что там наверное уже стодесятая молодая любовница имеется.

  • Может и заплывшая, но явно красивее первой жены, и дочь тоже красавица. Первая семья увы, крайне непривлекательна, что Симону и подбешивает.

  • Новая жена брюнетка, Решетова брюнетка. И обе игнорируют матьрепера. Игнорируют настолько, что ни разу ее нигде не вспомнили.

  • Красивая, не отнять, волосы шикарные.

  • Какая она ему мачеха, он с отцом не жил.

  • Внешне женщина никакая , одета вообще безвкусно, платье ей не идет и дешевит, она же не девочка - красотка, как ее дочка. Симона гораздо эффектнее. Возможно характер у второй жены хороший, а Симона тяжеловата, но чисто внешне жена проигрывает Симоне..

  • Из таких необыкновенно красивых мальчиков-подростков выросло такое... Обидно.

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