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Меган Маркл назвали самой влиятельной модной персоной года, не оставив шансов Кейт Миддлтон

Портал Lyst опубликовал ежегодный список самых модных инфлюенсеров. В топ-10 попали Зендая, Кайли Дженнер и Билли Айлиш. Кейт Миддлтон смогла подняться лишь на 11-е место, уступив своей «заклятой» родственнице.
Меган Маркл

Каждый год британский портал Lyst определяет знаменитостей, за стилем которых поклонники следят пристальнее всего. Специалисты анализируют каждый выход звезд и вызванный ими ажиотаж (да, в 2019-м можно посчитать и это!). Исследователи берут в расчет поисковые запросы, публикации в соцсетях, количество упоминаний в СМИ и численность покупателей, зашедших на сайт марки, чтобы купить вещь, в которой выходил их кумир. 

Меган Маркл, принц Гарри

По результатам обширного исследования каждый год определяют законодателя моды. 19 ноября портал объявил топ-10 звезд, которые задавали тренды в 2019-м. Первую строчку в рейтинге заняла (барабанная дробь) Меган Маркл! Вещи, в которых герцогиня выходила в свет, становились на 216% популярнее.

Меган Маркл, принц Гарри

Как мы помним, во время африканского тура Меган Маркл часто появлялась в платьях-рубашках, и пользователи посчитали, что это новый тренд. Количество запросов на подобные вещи увеличилось на 46%!

Меган Маркл, принц Гарри

Платье Club Monaco, в котором Маркл посетила свадьбу друзей, в тот же день исчезло из всех магазинов, а сам бренд стали гуглить на 570% активнее.

Кейт Миддлтон

Примечательно, что Меган Маркл стала единственной представительницей королевской семьи, попавшей в модную десятку. Кейт Миддлтон, например, не вызывает такого взрыва популярности с 2017 года, а в свежем топе заняла лишь 11-е место.

В топ-10 по результатам исследований Lyst вошли актеры Тимоти Шаламе и Зендая, певицы Билли Айлиш и Карди Би, а также Кайли Дженнер, которая заняла первое место в прошлом году.

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19 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Кейт Миддлтон

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Слабо верится

  • Маркл конечно не фонтан, но Миддлтон совсем унылость в плане одежды.

  • У Маркл реально красивые и носибельные вещи. Нормальной длины, из хорошей ткани, простого кроя, без рюшечек-хрюшечек и тюлевых вставок. Из гардероба Кейт срвсем ничего не хочется. Жуткие лиловые колокольчики, кривые не по талии баски, обгрызанной длины рукава. Либо чересчур помпезные мнослойные многобисерные непойми чего, которые стоят как графство и надеть их некуда.

  • Гость

    Маркл конечно не фонтан, но Миддлтон совсем унылость в плане одежды.

    Они обе унылые в плане одежды, и обе сейчас плохо выглядят. Одна исхудала до критической отметки и имеет серое лицо с морщинами, вторая располнела, что ужасно не идет к ее типу фигуры, и обзавелась щеками как у хомяка. Зачем их в какие-то рейтинги пихают вообще? Выслуживаются, что ли?

  • Гость

    Они обе унылые в плане одежды, и обе сейчас плохо выглядят. Одна исхудала до критической отметки и имеет серое лицо с морщинами, вторая располнела, что ужасно не идет к ее типу фигуры, и обзавелась щеками как у хомяка. Зачем их в какие-то рейтинги пихают вообще? Выслуживаются, что ли?

    Объективно Меган лучше Кейт одевается. У Кейт ничего путного. Помню Меган надела длинную кожаную , зеленую юбку и зеленую блузку.Очень стильно. Не всё мне у Меган если честно нравится,но одета она лучше Кейт. .Первое предложение позабавило и порадовало.Не люблю Кейт. Мои поздравления Меган.

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