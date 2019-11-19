Меган Маркл назвали самой влиятельной модной персоной года, не оставив шансов Кейт Миддлтон

Портал Lyst опубликовал ежегодный список самых модных инфлюенсеров. В топ-10 попали Зендая, Кайли Дженнер и Билли Айлиш. Кейт Миддлтон смогла подняться лишь на 11-е место, уступив своей «заклятой» родственнице.

Каждый год британский портал Lyst определяет знаменитостей, за стилем которых поклонники следят пристальнее всего. Специалисты анализируют каждый выход звезд и вызванный ими ажиотаж (да, в 2019-м можно посчитать и это!). Исследователи берут в расчет поисковые запросы, публикации в соцсетях, количество упоминаний в СМИ и численность покупателей, зашедших на сайт марки, чтобы купить вещь, в которой выходил их кумир.

По результатам обширного исследования каждый год определяют законодателя моды. 19 ноября портал объявил топ-10 звезд, которые задавали тренды в 2019-м. Первую строчку в рейтинге заняла (барабанная дробь) Меган Маркл! Вещи, в которых герцогиня выходила в свет, становились на 216% популярнее.

Как мы помним, во время африканского тура Меган Маркл часто появлялась в платьях-рубашках, и пользователи посчитали, что это новый тренд. Количество запросов на подобные вещи увеличилось на 46%!

Платье Club Monaco, в котором Маркл посетила свадьбу друзей, в тот же день исчезло из всех магазинов, а сам бренд стали гуглить на 570% активнее.

Примечательно, что Меган Маркл стала единственной представительницей королевской семьи, попавшей в модную десятку. Кейт Миддлтон, например, не вызывает такого взрыва популярности с 2017 года, а в свежем топе заняла лишь 11-е место.

1 2 3 ... 9 Кайли Дженнер с первого места спустилась на седьмое

В топ-10 по результатам исследований Lyst вошли актеры Тимоти Шаламе и Зендая, певицы Билли Айлиш и Карди Би, а также Кайли Дженнер, которая заняла первое место в прошлом году.