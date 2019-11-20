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Фолловеры не оценили секси-фото Глюкозы, приняв воду на губах за стекающую слюну

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова совсем не выглядит на свои годы и нередко балует подписчиков горячими фотографиями. Певица в очередной раз выложила соблазнительный снимок, но интернет-пользователям он совсем не понравился.
Наталья Ионова
Наталья Чистякова-Ионова

19 ноября Глюкоза поделилась в Инстаграме притягательным фото. На черно-белом снимке 33-летняя певица буквально пожирает взглядом объектив. Изо рта Натальи падают капли воды. 

Глядя на подпись, складывается ощущение, что Чистякова-Ионова не вышла из образа, даже когда фотосессия закончилась. «Говорите, похолодало? По-моему, очень даже горячо», — игриво написала певица.

Наталья Ионова

Впрочем, не все оценили задумку фотографа. Нашлись пользователи, которые вместо воды увидели на лице знаменитости.. слюну. «Посмотрел на рот и... Как-то странно», «У нее что, бешенство?», «Похоже на слюни», «Боюсь спросить, а что во рту?»

На самом деле горячая певица зажала между губ кусок льда, вода от которого, тая, текла по губам. Так или иначе, большинство пользователей оставили восхищенные комментарии под провокационным постом, оценив оригинальный кадр сексуальной фотосессии.

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20 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @chistyakova_ionova, @glukozamusic/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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