Лариса Гузеева похудела на 3 кг за 5 дней, и поклонники уже просят ее остановиться

Лариса Гузеева вышла на борьбу с лишним весом. Актриса и телеведущая отправилась на 9 дней в специальную клинику, чтобы поскорее избавиться от лишних килограммов. Ее усилия уже дали существенные результаты!

Лариса Гузеева настроена решительно! Телеведущая хочет похудеть, но не уверена в собственных силах. Поэтому 60-летняя актриса и телеведущая отправилась в специализированную клинику на берегу Финского залива. Там под присмотром врачей Лариса занимается физическими нагрузками и ест по меню, в которое входят морепродукты и овощи.

19 ноября звезда показала фолловерам, как она питается в лечебном заведении. Оказалось, что Ларису никто не морит голодом. В ее рацион входят креветки и капуста брокколи, и на снимках она обедает с довольной улыбкой на лице. Более того, в комментариях Гузееву спросили, нравится ли ей местное меню, и знаменитость ответила, что находит блюда вкусными.

Также Лариса поведала, что за 5 дней в больнице сбросила уже 3 килограмма. Всего она планирует провести на Финском заливе чуть больше недели, и к концу своей поездки, возможно, изумит фолловеров результатами.

Правда, среди подписчиков Гузеевой нашлись и те, кто всерьез встревожился из-за столь быстрой потери веса. Они попросили свою любимицу повременить с похудением.

1 2 3 ... 9 Лариса Гузеева отчаянно сражается с лишним весом

«Ларисочка я вас обожаю. Классная, дерзкая, мягкая и уютная. А если на нас не налазит понравившаяся нам блузочка — купим на размер чуть больше. Мы же красотки», «Да бросьте эту затею худеть. В наши годы нам полагается быть пышными», — писали юзеры.