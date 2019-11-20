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Лариса Гузеева похудела на 3 кг за 5 дней, и поклонники уже просят ее остановиться

Лариса Гузеева вышла на борьбу с лишним весом. Актриса и телеведущая отправилась на 9 дней в специальную клинику, чтобы поскорее избавиться от лишних килограммов. Ее усилия уже дали существенные результаты!
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева настроена решительно! Телеведущая хочет похудеть, но не уверена в собственных силах. Поэтому 60-летняя актриса и телеведущая отправилась в специализированную клинику на берегу Финского залива. Там под присмотром врачей Лариса занимается физическими нагрузками и ест по меню, в которое входят морепродукты и овощи.

19 ноября звезда показала фолловерам, как она питается в лечебном заведении. Оказалось, что Ларису никто не морит голодом. В ее рацион входят креветки и капуста брокколи, и на снимках она обедает с довольной улыбкой на лице. Более того, в комментариях Гузееву спросили, нравится ли ей местное меню, и знаменитость ответила, что находит блюда вкусными.

Также Лариса поведала, что за 5 дней в больнице сбросила уже 3 килограмма. Всего она планирует провести на Финском заливе чуть больше недели, и к концу своей поездки, возможно, изумит фолловеров результатами.

Правда, среди подписчиков Гузеевой нашлись и те, кто всерьез встревожился из-за столь быстрой потери веса. Они попросили свою любимицу повременить с похудением.

«Ларисочка я вас обожаю. Классная, дерзкая, мягкая и уютная. А если на нас не налазит понравившаяся нам блузочка — купим на размер чуть больше. Мы же красотки», «Да бросьте эту затею худеть. В наши годы нам полагается быть пышными», — писали юзеры. 

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20 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @_larisa_guzeeva/Instagram
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Лариса Гузеева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Для ее габаритов, минус 5 кг - это вообще ни о чем, что слону дробина.

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