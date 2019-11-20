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Западные СМИ: Киану Ривз сделал предложение возлюбленной

Ходят слухи, что Киану Ривз встречается со своей подругой, художницей Александрой Грант, которая с недавних пор начала выходить вместе с ним в свет. И кажется, актер уже даже обручился с седовласой избранницей!
Киану Ривз
Александра Грант и Киану Ривз

Пару недель назад 55-летний Киану Ривз впервые за много лет вышел в свет не в гордом одиночестве. Компанию ему составила 46-летняя художница Александра Грант, которую связывают долгие годы дружбы с актером. 

Знаменитости держались за руки и нежно смотрели друг на друга. Этого вполне хватило для понимания, что они — пара. 

Сами Киану и Александра не комментируют степень близости своих отношений, но и не опровергают догадки общественности. 

Киану Ривз
 

Кажется, на новые слухи о своей личной жизни влюбленные просто обязаны ответить. Дело в том, что вот уже несколько дней в западной прессе обсуждают... скорую свадьбу пары!

Сообщается, что недавно Киану сделал Александре предложение и рассказал об этом своей давней подруге Сандре Баллок. 

Инсайдеры поведали иностранным таблоидам даже подробности того, как состоялась помолвка звезд. Якобы Ривз пригласил Грант в свою квартиру, где под одну из романтичных песен Фрэнка Синатры спросил, готова ли она стать его женой. 

Однако некоторые СМИ все же опровергают такие радостные новости. Они по-прежнему считают, что актер даже не встречается с художницей. Что же, лично нам больше хочется верить в то, что Киану наконец обрел свое счастье! А вам?

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20 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Splash/Gallo Images, Getty Images, @grantalexandra/Instagram, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
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Киану Ривз

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • странная женщина....на "бытовых" фотографиях она выглядит достаточно молодо, даже с седыми волосами. ну как раз на 40-45. а на мероприятиях (особенно первое фото) - вот прям бабушка-бабушка. особенно на фоне жгуче черного Киану

  • А я очень рада за Киану. Пусть в этот раз у него все получится и он наконец будет счастлив.

  • Рада за Киану, если это правда. Оценивать человека по внешности - последнее дело. Мы все не идеальные Барби. Более того, самовыражение никто не отменял.

  • Гость

    странная женщина....на "бытовых" фотографиях она выглядит достаточно молодо, даже с седыми волосами. ну как раз на 40-45. а на мероприятиях (особенно первое фото) - вот прям бабушка-бабушка. особенно на фоне жгуче черного Киану

    На мероприятиях фотооптика профессиональная и яркий свет, поэтому видны мельчайшие детали, вплоть до структуры кожи. Если она не разрешает себя фотошопить, то мы видим то, что есть. Остальных звезд обычно фотошопят до неузнаваемости.

  • красивая натуральная женщина живая стройная а главное ЖЕНЩИНА а не кукла.Киану мужик ему женщина нужна а не очередная мукла.

  • Ей 46 лет. Зачем жениться? Детей она явно родить уже не сможет.

  • Андрей

    красивая натуральная женщина живая стройная а главное ЖЕНЩИНА а не кукла.Киану мужик ему женщина нужна а не очередная мукла.

    А что бывает только черное и белое? Ухоженность и мукла-разные вещи. Ничего страшного нет в том,чтобы красить волосы, ухаживать за собой. Так же и по мне ухоженный мужчина куда более приятен зачухана. Хорошие женщины могут быть еще и красивыми, а не :красивая=плохая.

  • Мне она нравится. Да, она не закрашивает свою седину и не стремится из кожи вон лезть, чтобы выглядеть ярче и, главное, МОЛОЖЕ дабы угодить мужикам. Она свободна, в отличии от большинства отечественных женщин, все закрашивающих, штукатурящих, дабы супруг не заподозрил супругу в старении.

  • Лишнее доказательство, что красота в глазах смотрящего.

  • В данные слухи я, конечно, не верю, но была бы искренне рада. Киану прекрасен, женщина мне тоже симпатична. С другой стороны, дружба тоже дорогого стоит, не обязательно же вот это всё))

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