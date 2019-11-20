Западные СМИ: Киану Ривз сделал предложение возлюбленной

Ходят слухи, что Киану Ривз встречается со своей подругой, художницей Александрой Грант, которая с недавних пор начала выходить вместе с ним в свет. И кажется, актер уже даже обручился с седовласой избранницей!

Александра Грант и Киану Ривз

Пару недель назад 55-летний Киану Ривз впервые за много лет вышел в свет не в гордом одиночестве. Компанию ему составила 46-летняя художница Александра Грант, которую связывают долгие годы дружбы с актером.

Знаменитости держались за руки и нежно смотрели друг на друга. Этого вполне хватило для понимания, что они — пара.

Сами Киану и Александра не комментируют степень близости своих отношений, но и не опровергают догадки общественности.

Кажется, на новые слухи о своей личной жизни влюбленные просто обязаны ответить. Дело в том, что вот уже несколько дней в западной прессе обсуждают... скорую свадьбу пары!

Сообщается, что недавно Киану сделал Александре предложение и рассказал об этом своей давней подруге Сандре Баллок.

Инсайдеры поведали иностранным таблоидам даже подробности того, как состоялась помолвка звезд. Якобы Ривз пригласил Грант в свою квартиру, где под одну из романтичных песен Фрэнка Синатры спросил, готова ли она стать его женой.

Однако некоторые СМИ все же опровергают такие радостные новости. Они по-прежнему считают, что актер даже не встречается с художницей. Что же, лично нам больше хочется верить в то, что Киану наконец обрел свое счастье! А вам?