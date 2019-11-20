Ксения Собчак возглавила рейтинг самых богатых блогеров с доходом 102 млн рублей

Первое место в рейтинге самых богатых блогеров Инстаграма заняла Ксения Собчак с доходом $1,6 млн (около 102 млн рублей). «Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды, автомобильные марки и алкогольные компании», — комментирует издание.
Второе и третье места с одинаковым доходом достались Регине Тодоренко, звезде шоу «Завтрак с Региной», и поющей телеведущей Ольге Бузовой соответственно — они за год заработали $0,86 млн (55 млн рублей).
Также в список попали Алан Енилеев, известен благодаря своим обзорам автомобилей, Яна Рудковская и ее подопечная Дарья Клюкина, Хабиб Нурмагомедов, Лена Темникова, Полина Гагарина, Ида Галич, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Анна Хилькевич, Виктория Боня и Наталья Рудова.
То, что в списке всего лишь двое мужчин, ничуть не удивило Михаила Карпушина, директора по маркетингу GetBlogger. Он объясняет это тем, что женщины-блогеры создают более универсальный контент, интересный представителям обоих полов.