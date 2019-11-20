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Ксения Собчак возглавила рейтинг самых богатых блогеров с доходом 102 млн рублей

Издание Forbes вот уже 14 лет подряд считает чужие деньги, однако залезть в кошельки к блогерам осмелилось только в 2019 году. Список из 15 человек пестрит красивыми и успешными барышнями. Мужчин всего двое.
Ксения Собчак
Ксения Собчак

Первое место в рейтинге самых богатых блогеров Инстаграма заняла Ксения Собчак с доходом $1,6 млн (около 102 млн рублей). «Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды, автомобильные марки и алкогольные компании», — комментирует издание.

Ксения уже успела прокомментировать информацию издания. «Спасибо, что регулярно считаете мои деньги», — написала «Кровавая барыня» в своем телеграм-канале.

Второе и третье места с одинаковым доходом достались Регине Тодоренко, звезде шоу «Завтрак с Региной», и поющей телеведущей Ольге Бузовой соответственно — они за год заработали $0,86 млн (55 млн рублей).

Ольга Бузова и Регина Тодоренко
Ольга Бузова и Регина Тодоренко

Также в список попали Алан Енилеев, известен благодаря своим обзорам автомобилей, Яна Рудковская и ее подопечная Дарья Клюкина, Хабиб Нурмагомедов, Лена Темникова, Полина Гагарина, Ида Галич, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Анна Хилькевич, Виктория Боня и Наталья Рудова.

То, что в списке всего лишь двое мужчин, ничуть не удивило Михаила Карпушина, директора по маркетингу GetBlogger. Он объясняет это тем, что женщины-блогеры создают более универсальный контент, интересный представителям обоих полов. 

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20 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @xenia_sobchak, @victoriabonya, @ververa, @irenaponaroshku, @alan_enileev, @annakhilkevich, @buzova86, @gagara1987, @galichida, @khabib_nurmagomedov, @klyukina_d, @lenatemnikovaofficial, @reginatodorenko, @rudkovskayaofficial, @rudovanata, @victoriabonya/Instagram
Теги

Ксения Собчак, Ольга Бузова, Регина Тодоренко

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Всё еще будете утверждать, что Боня бедная?) И "еле-еле концы сводит")))

  • Молодец, что сказать. Да, папа, да мама, но и сама пашет, постоянно что-то придумывает, всегда в работе и развитии. Да, есть недостатки и всякие выходки, но я лично вопреки им уважаю людей работоспособных и амбициозных как она, это лучше, чем быть кyрицей и ждать подачек.

  • Гость

    Молодец, что сказать. Да, папа, да мама, но и сама пашет, постоянно что-то придумывает, всегда в работе и развитии. Да, есть недостатки и всякие выходки, но я лично вопреки им уважаю людей работоспособных и амбициозных как она, это лучше, чем быть кyрицей и ждать подачек.

    Это точно. С Дождя, на котором проработала 7 лет, ушла в один день в никуда и не пропала без него, как злорадствовали "дождинки":) Вуаля! Да, трудно, но под лежачий камень, как известно...:) Молодец.

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