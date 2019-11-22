Игра престолов: как коронация Уильяма поставит точку в его отношениях с родным братом Гарри

В начале ноября впервые за долгое время принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с принцем Гарри и Меган Маркл на мероприятии. Многие отметили, что Кембриджи и Сассексы держались довольно отстраненно, и вновь начали обсуждать, что отношения между братьями и их женами сильно ухудшились. Ситуацию накаляет стремительно приближающийся момент, когда Уильям взойдет на престол.

В британской королевской семье вновь не все спокойно. После того, как принц Гарри и Меган Маркл воевали с таблоидами и жаловались в интервью на давление со стороны общественности, эстафетную палочку перехватил принц Эндрю. Он получил свою порцию народного гнева из-за интервью о дружбе со скандально известным Джеффри Эпштейном.

Королевские эксперты заявляют, что Елизавета II уже не может держать ситуацию под контролем. Нервы 93-летней правительницы испытывают не только средний сын и одна из невесток, но и любимые внуки, между которыми уже давно пробежала кошка. А тут еще и усилившиеся слухи о скором восшествии Уильяма на престол... Якобы чем ближе старший принц к коронации, тем шире становится пропасть, разделяющая Гарри и его «совершенного» брата.

Сыновья принца и принцессы Уэльских были дружны с детства. Уильям с юных лет знал, какое бремя на него возложено, да и Гарри рано понял, что перспектив стать королем у него не очень-то и много. Поэтому младший наследник Дианы и Чарльза брал от жизни все.

Кен Уорф, бывший сотрудник службы безопасности принцессы рассказывал, что Гарри радовался тому, что обязанностей у него меньше, чем у брата. Одни права! «Я могу делать все, что угодно, потому что не буду королем, в отличие от тебя», — гордо заявлял Уиллу рыжеволосый хулиган.

Гарри сдержал свое обещание. После трагической гибели матери, которая оставила в его душе глубокий след, он пустился во все тяжкие. Лихие «отжиги» в ночных клубах, случайные связи, битвы с папарацци — что он только ни перепробовал. Вишенкой на торте стало его появление на костюмированной вечеринке в форме Африканского корпуса Вермахта со свастикой на рукаве в 2005 году. Ну и взбучку же он тогда получил от родственников! Уильям, кстати, тоже на мероприятии присутствовал. Однако его «скучный» костюм льва так не засветился на первых полосах таблоидов. А вот выходку Гарри еще долго не могли забыть даже после принесенных извинений.

После военной службы принц остепенился, но клеймо бунтаря с него так и не смылось. Все ждали, что этот молодой человек, занявшийся благотворительностью, нет-нет да и выкинет что-нибудь эдакое. Отношение к Гарри поменялось, когда в его жизни появилась Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл в день свадьбы

До нее принц крутил романы с Челси Дейви и Крессидой Бонас, а также оставил за собой шлейф из десятков случайных связей. Американка? Актриса? Чопорные британцы приподняли брови и затаили дыхание. Что-то должно было грянуть. Все ждали тяжелого расставания, бесчисленных интервью Меган, слез на камеру и всего, что входит в набор стереотипов об охотницах за деньгами и титулом. Но Гарри объявил о помолвке с возлюбленной через год после их первого официального выхода в свет.

Многие не скрывали недоумения. Не меньше других были удивлены герцог и герцогиня Кембриджские. И вот тут-то дружба Уильяма и Гарри дала первую трещину.

Принц посчитал, что его младший брат слишком быстро увлекся голливудской актрисой. Да еще и предложил ей руку и сердце так скоро. Действительно, тут Гарри было далеко до Уильяма, который встречался и расставался с Кэтрин на протяжении семи лет.

Кейт с достоинством выдержала этот срок и в конце концов надела таки подвенечное платье Alexander McQueen, водрузила на голову королевскую тиару Cartier и с гордо поднятой головой прошествовала по Вестминстерскому аббатству. Наконец-то победила!

По сравнению с Кембриджами, которые в отношениях прошли огонь, воду и медные трубы, роман младшего сына принцессы Дианы со звездой «Форс-мажоров» развивался в ускоренном режиме.

Дальше — больше. Британская пресса словно стремилась внести сумятицу в отношения между братьями и их супругами. Если Меган Маркл нарушала протокол, то она тотчас получала свою порцию замечаний. Когда Кейт Миддлтон занималась тем же самым, устраивая «тихий бунт», это оставалось незамеченным.

Свою роль сыграло и то, что недавнее решение Гарри и Меган провести Рождество в США раскритиковали все, кто мог, в то время как Уильяма и Кейт за праздники в компании Миддлтонов никто линчевать не стал.

Да и сам Гарри, видимо устав от спекуляций журналистов и «сочувствующих», подтвердил, что его отношения со старшим братом уже не такие теплые, как прежде. Он сообщил, что у них с Уильямом давно «разные пути». Словом, подтвердил то, о чем многие и так догадывались.

Инсайдер назвал изданию People причину, по которой братья сейчас стараются держаться подальше друг от друга. Впереди у герцога Кембриджского — трон и корона, множество обязанностей и большая ответственность.

«Уильям — будущий король, и это ставит крест на его отношениях с Гарри», — сообщил источник.

Поистине удивительно, что никто даже не заговаривает о принце Чарльзе — первом в линии наследования престола. Все ставки сделаны на его старшего сына. Что же до Чарльза, то о его официальных визитах и путешествиях пишут намного реже. Из-за этого и создается иллюзия, будто принца Уэльского и вовсе не существует, а между Елизаветой II и старшим внуком замерло какое-то невидимое досадное препятствие. И где-то позади Гарри напряженно дышит брату в спину...

Когда (если!) королем станет Чарльз, ему нужно будет присвоить наследнику титул принца Уэльского. И скорее всего его получит Уильям. Он же станет и следующим герцогом Корнуолльским, в то время как титул Гарри вряд ли изменится.

Нельзя сказать, что герцог Сассекский когда-либо рвался сражаться за престол, но появление амбициозной и уверенной в себе Меган Маркл внесло в его жизнь определенные коррективы. Некоторые инсайдеры утверждают, что герцогиня верховодит своим супругом. А слабохарактерный Гарри якобы охотно ей подчиняется и исполняет любые ее капризы. На эти мысли роялистов натолкнуло поведение Меган на публике.

Кажется, не было такого правила, которое она бы не нарушила. Свободолюбивая американка, не обремененная какими-либо комплексами и не привыкшая сдерживать эмоции, не выпускала ладони Гарри из своей и смело шагала впереди него. «Немыслимо!», «Какой позор!» — заголосили журналисты.

Народ требовал хлеба и зрелищ, и Маркл, которая прибыла в Лондон со своей чашкой чая, давала им желаемое в огромных объемах. Для этого ей даже не нужно было раскрывать рот. Казалось, что если она замрет на месте, как статуя, ее все равно осудят. Просто так, для профилактики.

Меган не была невинной овечкой, которую травили злобные британцы. Ассистентки убегали от нее, сверкая пятками. Открыто никто не жаловался, но инсайдеры сетовали на непростой характер герцогини. «Ей нужен кто-то с огромным запасом энергии и терпения», — рассказал источник, близкий к окружению Сассексов, изданию Daily Mail.

В конце концов, в памяти британцев еще живы слова Гарри. «Что Меган захочет, то она и получает», — процитировал принца в своей книге «Чарльзу 70 лет: мысли, надежды и мечты» Роберт Джонсон. Если бы так говорили об аристократке, родившейся с серебряной ложкой во рту, никто бы не удивился. Но Меган выросла в простой семье, от нее не ожидали подобного поведения. Кто бы мог подумать, что актриса, главным образом прославившаяся ролью в сериале (пусть и очень популярном), будет строить из себя капризную принцессу!

Неудивительно, что Уильям, чья супруга казалась полной противоположностью Маркл, с подозрением относился к выбору своего брата и считал его решение поспешным. Как утверждали в издании The Sun, Гарри после такого выпада распсиховался и обвинил некогда любимого родственника в том, что тот пытался «разрушить» его отношения.

Тихоня Кейт старалась дистанцироваться от разногласий между братьями, но все же ухитрилась подлить масла в огонь. И опять не обошлось без Меган! Журнал Life&Style сообщил, что Елизавета II в 2018 году пригласила на Рождество в Сандрингеме маму Маркл Дорию Рэгланд. Это и вывело Кэтрин из себя. Ведь ее семья так и не получила заветных писем. Уверены, возмущенная герцогиня обсуждала эту ситуацию с супругом.

Королевский инсайдер говорил: «Кейт понимает, что у Меган натянутые отношения почти со всей семьей, но это же не значит, что ей все должно доставаться так легко».

На недавнем Дня памяти братья находились далеко друг от друга, и многие тотчас же начали строить конспирологические теории. Мол, Уильям и Гарри уже настолько терпеть друг друга не могут, что требовали рассадить их по разным углам, как обиженных детей. Но в это, конечно же, верить не стоит, ведь на официальных мероприятиях королевские особы сидят по старшинству. Уильям — второй в линии наследования престола, а Гарри занимает лишь шестое место в списке.

Кстати, когда он родился, то был третьим. Появление племянников привело к тому, что шансы Гарри однажды надеть корону весьма невелики. В 2015 году он нисколько не сожалел об этом.

Анджела Левин побеседовала с принцем, и Гарри сказал ей: «Причина, по которой я теперь пятый, — мои племянники. Это самые замечательные существа на свете».

Стали ли его взгляды иными с тех пор? Ведь он встретил Меган, стал мужем, а затем и отцом...

Эксперты утверждают, что холодок между Уильямом и его братом был неизбежен. Винить стоит слишком сильную разницу в характерах. К тому же, старшего принца с ранних лет готовили к бремени короны. От него многого ждали и предъявляли к нему высокие требования, в то время как даже самые нелепые выходки Гарри быстро прощали. В какой-то степени забавно, что сейчас в такую же ситуацию попали их жены. Кейт британцы носят на руках, а к Меган все еще относятся с подозрением.

В принципе, нет ничего удивительного, что Уильям и Гарри однажды пошли теми самыми «разными дорогами». Приведет ли это к новым конфликтам за дверями дворца? Вполне возможно. Заставит ли это некогда дружных братьев навсегда перестать разговаривать? Вряд ли. Когда Уильям станет королем, Гарри получит множество новых обязанностей. Ему придется коммуницировать с братом, хочет он этого или нет.

Поклонники надеются, что на рождественских праздниках братья и их супруги как следует отдохнут от королевских обязанностях и все же попробуют наладить отношения. Ждем новостей!