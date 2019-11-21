«Голова кажется огромной»: Ксения Бородина примерила яркий образ из 1990-х, но снова не угодила подписчикам

Бородина выложила фотографию, на которой позирует в кислотно-розовой водолазке с объемными плечами и синей юбке Zara с поясом и воланом. Ксения дополнила образ черными колготками и туфлями Miu Miu. Бородина завила волосы в кудри — ее укладка напомнит многим популярную в 1990-х «химию». В общем, телеведущую практически не узнать.
Несмотря на органичный и тщательно продуманный образ, подписчикам он не понравился. Причиной тому стала прическа звезды. «Голова кажется огромной», «Первый раз мне что-то не понравилось, особенно прическа», «Безвкусица полная, хотя Ксюша мне нравится очень», «Ксения, кудри — не ваше», — прокомментировали фолловеры.
Несмотря на то, что часть поклонников бескомпромиссно заявила, что образ не удался, среди фанатов Бородиной нашлись люди, которые по достоинству оценили эту ностальгию по юности. «Два кусочека колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Обожаю эксперименты», — процитировала Ксения хит группы «Комбинация». Ее подписчики стали «подпевать» в комментариях, публикуя продолжение песни, а затем вспомнили еще с десяток любимых композиций.