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«Голова кажется огромной»: Ксения Бородина примерила яркий образ из 1990-х, но снова не угодила подписчикам

Ксения Бородина перевоплотилась в задорную девчонку из лихих 1990-х и поделилась результатами с подписчиками. Поклонникам телеведущей не понравилась одна деталь, из-за которой на Бородину свалилась тонна критики.
Ксения Бородина
Ксения Бородина

Бородина выложила фотографию, на которой позирует в кислотно-розовой водолазке с объемными плечами и синей юбке Zara с поясом и воланом. Ксения дополнила образ черными колготками и туфлями Miu Miu. Бородина завила волосы в кудри — ее укладка напомнит многим популярную в 1990-х «химию». В общем, телеведущую практически не узнать.

Ксения Бородина
Ксения Бородина

Несмотря на органичный и тщательно продуманный образ, подписчикам он не понравился. Причиной тому стала прическа звезды. «Голова кажется огромной», «Первый раз мне что-то не понравилось, особенно прическа», «Безвкусица полная, хотя Ксюша мне нравится очень», «Ксения, кудри — не ваше», — прокомментировали фолловеры.

Несмотря на то, что часть поклонников бескомпромиссно заявила, что образ не удался, среди фанатов Бородиной нашлись люди, которые по достоинству оценили эту ностальгию по юности. «Два кусочека колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Обожаю эксперименты», — процитировала Ксения хит группы «Комбинация». Ее подписчики стали «подпевать» в комментариях, публикуя продолжение песни, а затем вспомнили еще с десяток любимых композиций. 

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21 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Ксения Бородина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какая жуткая прическа, прям рыночная торговка🙈 Ну а прикид жуткая жуть, что фасоны, что цвета, и особенно - обувь🙈

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