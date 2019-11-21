«Голова кажется огромной»: Ксения Бородина примерила яркий образ из 1990-х, но снова не угодила подписчикам

Ксения Бородина перевоплотилась в задорную девчонку из лихих 1990-х и поделилась результатами с подписчиками. Поклонникам телеведущей не понравилась одна деталь, из-за которой на Бородину свалилась тонна критики.

Ксения Бородина

Бородина выложила фотографию, на которой позирует в кислотно-розовой водолазке с объемными плечами и синей юбке Zara с поясом и воланом. Ксения дополнила образ черными колготками и туфлями Miu Miu. Бородина завила волосы в кудри — ее укладка напомнит многим популярную в 1990-х «химию». В общем, телеведущую практически не узнать.

Ксения Бородина

Несмотря на органичный и тщательно продуманный образ, подписчикам он не понравился. Причиной тому стала прическа звезды. «Голова кажется огромной», «Первый раз мне что-то не понравилось, особенно прическа», «Безвкусица полная, хотя Ксюша мне нравится очень», «Ксения, кудри — не ваше», — прокомментировали фолловеры.

1 2 3 ... 10 Ксения Бородина выложила фото своего нового образа

Несмотря на то, что часть поклонников бескомпромиссно заявила, что образ не удался, среди фанатов Бородиной нашлись люди, которые по достоинству оценили эту ностальгию по юности. «Два кусочека колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Обожаю эксперименты», — процитировала Ксения хит группы «Комбинация». Ее подписчики стали «подпевать» в комментариях, публикуя продолжение песни, а затем вспомнили еще с десяток любимых композиций.