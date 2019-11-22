Ирина Шейк одела дочь в теплый пуховик, а сама вышла на холод в тренче нараспашку

Ирина Шейк старается проводить как можно больше времени с дочерью и часто гуляет с ней по шумному Нью-Йорку. Папарацци не дремлют, то и дело запечатлевая звездных маму и наследницу.

На днях Ирину Шейк и ее 2-летнюю дочь Леа вновь запечатлели в Нью-Йорке. 33-летняя модель шагала по улице, держа девочку за руку, и улыбалась. Кажется, у Ирины было превосходное настроение, она наслаждалась возможностью побыть с дочерью.

Многие поклонники модели отмечают, что та всегда появляется на публике в запоминающихся образах. Даже из повседневных вещей Ирина придумывает лук, который потом попадает на страницы глянцевых изданий. Да и 2-летняя модница Леа не отстает от своей стильной мамы.

Для прогулки по осеннему Нью-Йорку Ирина выбрала ансамбль из удобных брюк и топа. Поверх она накинула легкий тренч цвета хаки, дополнив образ серой шапкой и грубыми «армейскими» ботинками.

Лук 2-летней Леа больше соответствовал времени года. На девочке был черный теплый пуховик, розовые брюки с изображением Минни-Маус и теплая шапочка. Да, в такой экипировке Леа точно может не бояться наступления холодов!

Однако некоторым поклонникам показалось, что ее мама Ирина одета чересчур легко для ноября. Все-таки иногда погода бывает обманчива, и, возможно, уже стоит начинать утепляться.

Напомним, что Ирина старается прививать дочери интерес к русской культуре и дает ей послушать популярные детские песни. Малышка уже стала большой поклонницей мультсериала «Маша и Медведь».