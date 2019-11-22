У 23-летней модели Слик Вудс, родившей после показа Рианны, обнаружен рак 3-й стадии

На днях звезда показа Savage x Fenty поделилась печальными вестями в своем Инстаграме. Слик Вудс рассказала фолловерам, что проходит курс химиотерапии. Обладательница необычной внешности добавила к публикации хэштег #покрайнеймереяужелысая, и поклонники восхитились тем, что девушка старается сохранять позитивный настрой даже в такой тяжелой ситуации.
После своего рассказа Вудс попросила фолловеров не обращаться с ней как с жертвой. Слова поддержки модели написали не только ее преданные поклонники, но и звезды. Среди них была номинантка на премию «Оскар» и звезда сериала «Империя» Тараджи П. Хенсон.
Добавим, что звезда несколько лет встречается с манекенщиком Адонисом Боссо. Он стал отцом ее первенца Сафира, который появился на свет в сентябре 2018 года. Примечательно, что Слик увезли в больницу вскоре после того, как она успешно прошла по подиуму на показе коллекции Рианны.