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У 23-летней модели Слик Вудс, родившей после показа Рианны, обнаружен рак 3-й стадии

Любимица Рианны, модель Слик Вудс, сообщила поклонникам грустные новости. Оказалось, что девушка страдает от тяжелого онкологического заболевания и в настоящее время ведет с ним борьбу.
Слик Вудс

На днях звезда показа Savage x Fenty поделилась печальными вестями в своем Инстаграме. Слик Вудс рассказала фолловерам, что проходит курс химиотерапии. Обладательница необычной внешности добавила к публикации хэштег #покрайнеймереяужелысая, и поклонники восхитились тем, что девушка старается сохранять позитивный настрой даже в такой тяжелой ситуации.

Слик Вудс, Рианна
Рианна и Слик Вудс
Позднее Слик поведала порталу Shade Room, что у нее обнаружили меланому на 3-й стадии. 23-летняя модель ведет отчаянную борьбу за жизнь.

После своего рассказа Вудс попросила фолловеров не обращаться с ней как с жертвой. Слова поддержки модели написали не только ее преданные поклонники, но и звезды. Среди них была номинантка на премию «Оскар» и звезда сериала «Империя» Тараджи П. Хенсон.

Слик Вудс попала в модельный бизнес случайно. Портал Fasionista рассказал, как манекенщик Эш Стаймест однажды встретил бездомную девушку-подростка на автобусной остановке, заинтересовался ее нестандартной внешностью и предложил ей попробовать себя на подиуме. С тех пор жизнь Вудс изменилась навсегда.

Добавим, что звезда несколько лет встречается с манекенщиком Адонисом Боссо. Он стал отцом ее первенца Сафира, который появился на свет в сентябре 2018 года. Примечательно, что Слик увезли в больницу вскоре после того, как она успешно прошла по подиуму на показе коллекции Рианны.

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22 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Слик Вудс

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Прикольные зубы у нее)). Пусть выздоравливает!

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