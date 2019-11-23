Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Наталья Ветлицкая рассказала, как уехала в Испанию ради здоровья дочери и почему из-за нее перестала думать о суициде

Легенда 1990-х вернулась в Россию и дала откровенное интервью. Наталья рассказала, почему ей пришлось уехать в Испанию и кого стоит благодарить за то, что она перестала думать о самоубийстве.  

Наталья Ветлицкая — одна из самых популярных, горячих и красивых певиц 1990-х. 23 ноября в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» она рассказала, что стало причиной ее переезда в Испанию и почему думала о смерти, но не решилась свести счеты с жизнью.

Ветлицкая призналась, что ей пришлось уехать «по медицинским причинам своего ребенка». Певице нужно было сделать выбор между карьерой и здоровьем Ульяны. Несмотря на слова о том, что рождение девочки не принесло ей счастья, она не задумывалась и приняла решение в пользу дочери.

Ульяна Ветлицкая
Ульяна Ветлицкая

Артистка рассказала, что после переезда испытала облегчение и наконец почувствовала себя спокойной. До 2004 года Наталья активно гастролировала, телефон вечно разрывался от предложений, а плотный график не давал хотя бы на мгновение остановиться, выдохнуть и понять, что происходит.

Ветлицкая сказала, что тогда совсем не ощущала себя счастливой и думала о смерти: «Меня часто посещали мысли о суициде, все было жестко. Но у меня же ребенок, я не могу. Жизнь казалась невыносимой, слишком грубой».

Причина, по которой певица ничего с собой не сделала, — Ульяна. Именно из-за дочери Наталья продолжала жить.

Напомним, Ветлицкая собирается дать концерты в Москве и Санкт-Петебурге в конце 2020 года.

Перейти к обсуждению 4


23 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Привет, Андрей!/Youtube.com, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Власов Олег/ТАСС
Теги

Наталья Ветлицкая

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Она - нереальная... таких не бывает. Умная, красивая, стильная... жаль, сейчас таких не производят

  • В интервью согласна со всем. Особенно - про школу и общество.

  • Такая она классная. Нереально красивая, элегантная, женственная. И не обколотый Франкенштейн, а совершенно естественная.Посмотрела интервью. Все верно она говорила и правильные установки по жизни.

  • Красивая,яркая,стильная,интервью с ней можно смотреть на одном дыхании

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.