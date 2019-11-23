Наталья Ветлицкая рассказала, как уехала в Испанию ради здоровья дочери и почему из-за нее перестала думать о суициде

Легенда 1990-х вернулась в Россию и дала откровенное интервью. Наталья рассказала, почему ей пришлось уехать в Испанию и кого стоит благодарить за то, что она перестала думать о самоубийстве.

Наталья Ветлицкая — одна из самых популярных, горячих и красивых певиц 1990-х. 23 ноября в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» она рассказала, что стало причиной ее переезда в Испанию и почему думала о смерти, но не решилась свести счеты с жизнью.

Ветлицкая призналась, что ей пришлось уехать «по медицинским причинам своего ребенка». Певице нужно было сделать выбор между карьерой и здоровьем Ульяны. Несмотря на слова о том, что рождение девочки не принесло ей счастья, она не задумывалась и приняла решение в пользу дочери.

Ульяна Ветлицкая

Артистка рассказала, что после переезда испытала облегчение и наконец почувствовала себя спокойной. До 2004 года Наталья активно гастролировала, телефон вечно разрывался от предложений, а плотный график не давал хотя бы на мгновение остановиться, выдохнуть и понять, что происходит.

Ветлицкая сказала, что тогда совсем не ощущала себя счастливой и думала о смерти: «Меня часто посещали мысли о суициде, все было жестко. Но у меня же ребенок, я не могу. Жизнь казалась невыносимой, слишком грубой».

1 2 3 ... 9 Наталья Ветлицкая дала первое интервью за 15 лет

Причина, по которой певица ничего с собой не сделала, — Ульяна. Именно из-за дочери Наталья продолжала жить.



Напомним, Ветлицкая собирается дать концерты в Москве и Санкт-Петебурге в конце 2020 года.