Не скрывающая свою полноту Селена Гомес появилась на премии AMA в боди назло хейтерам

В начале ноября Селена Гомес рассказала, что пережила непростые времена. Певицу постоянно травили из-за ее неидеальной фигуры. «Впервые я столкнулась с бодишеймингом в Сети, когда набрала вес. У меня волчанка. Также у меня есть проблемы с почками, высоким кровяным давлением и другие», — делилась переживаниями певица.
Селена рассказала, что из-за аутоиммунного заболевания ее вес мог меняться по несколько раз в месяц. «Именно в это период я заметила, что на меня начинали больше всего нападать», — сказала 27-летняя звезда, добавив, что тяжело переживала травлю, но смогла преодолеть ее.
Чтобы расставить все точки над i, Гомес вышла на сцену премии AMA, которая состоялась этой ночью в Лос-Анджелесе, в эффектном обтягивающем боди.
Да, возможно, сейчас фигура Селены далека от идеальных параметров, но все же выглядит она просто роскошно: наряд подчеркнул пышную грудь 27-летней экс-возлюбленной Джастина Бибера и ее талию.
Впрочем, сначала Гомес вышла на сцену в длинном черном платье, и это был большой модный провал. Видимо, Селена решила не переодеваться полностью, а надеть боди сразу под первый аутфит — из-за этого фигура певицы казалась угловатой и обрезанной.