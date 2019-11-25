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Не скрывающая свою полноту Селена Гомес появилась на премии AMA в боди назло хейтерам

Селена Гомес знает, как ярко и лаконично ответить хейтерам. Звезда утерла нос недоброжелателям, когда вышла на сцену театра «Майкрософт» в шикарном боди и черных сапогах — ну и кто теперь скажет, что она не королева, пусть даже и с неидеальной фигурой?

В начале ноября Селена Гомес рассказала, что пережила непростые времена. Певицу постоянно травили из-за ее неидеальной фигуры. «Впервые я столкнулась с бодишеймингом в Сети, когда набрала вес. У меня волчанка. Также у меня есть проблемы с почками, высоким кровяным давлением и другие», — делилась переживаниями певица. 

Селена рассказала, что из-за аутоиммунного заболевания ее вес мог меняться по несколько раз в месяц. «Именно в это период я заметила, что на меня начинали больше всего нападать», — сказала 27-летняя звезда, добавив, что тяжело переживала травлю, но смогла преодолеть ее.

Чтобы расставить все точки над i, Гомес вышла на сцену премии AMA, которая состоялась этой ночью в Лос-Анджелесе, в эффектном обтягивающем боди.

Да, возможно, сейчас фигура Селены далека от идеальных параметров, но все же выглядит она просто роскошно: наряд подчеркнул пышную грудь 27-летней экс-возлюбленной Джастина Бибера и ее талию.

Впрочем, сначала Гомес вышла на сцену в длинном черном платье, и это был большой модный провал. Видимо, Селена решила не переодеваться полностью, а надеть боди сразу под первый аутфит — из-за этого фигура певицы казалась угловатой и обрезанной.

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25 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Селена Гомес

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • От того, что появились несколько килограммов, Селена хуже не стала. Здоровье придет в норму, и вес нормализуется.

  • Не стоит позориться в таком виде, даже если у тебя идеальная фигура. Кому какой нос она утерла? Просто подставилась в очередной раз. Ну не хочешь ты чтобы тебя обсуждали, хочешь чтобы оставили в покое - зачем тогда разгуливать в трусах и обтягивающих жировые складки нарядах? Оденься прилично, как нормальный человек, смести акцент на голос, на профессиональные достижения, на качества личности и характера, в конце концов. А то сначала оголяются, как сосиски на прилавке, а потом рыдают, что к ним относятся как к сосискам. Где логика, ау?

  • Чем им нормальные платья не угодили?

  • Ничего страшного, Рианна вон тоже как разошлась в объемах, а популярность та же еще и с принцем в придачу

  • Да разошлась, а привычки остались... Прежними 😁

  • Господи, ну что за стандарты красоты?! Уже такую фигуру считают полной и постыдной 🤦

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