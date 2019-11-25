Не скрывающая свою полноту Селена Гомес появилась на премии AMA в боди назло хейтерам

Селена Гомес знает, как ярко и лаконично ответить хейтерам. Звезда утерла нос недоброжелателям, когда вышла на сцену театра «Майкрософт» в шикарном боди и черных сапогах — ну и кто теперь скажет, что она не королева, пусть даже и с неидеальной фигурой?

В начале ноября Селена Гомес рассказала, что пережила непростые времена. Певицу постоянно травили из-за ее неидеальной фигуры. «Впервые я столкнулась с бодишеймингом в Сети, когда набрала вес. У меня волчанка. Также у меня есть проблемы с почками, высоким кровяным давлением и другие», — делилась переживаниями певица.

Селена рассказала, что из-за аутоиммунного заболевания ее вес мог меняться по несколько раз в месяц. «Именно в это период я заметила, что на меня начинали больше всего нападать», — сказала 27-летняя звезда, добавив, что тяжело переживала травлю, но смогла преодолеть ее.

Чтобы расставить все точки над i, Гомес вышла на сцену премии AMA, которая состоялась этой ночью в Лос-Анджелесе, в эффектном обтягивающем боди.

Да, возможно, сейчас фигура Селены далека от идеальных параметров, но все же выглядит она просто роскошно: наряд подчеркнул пышную грудь 27-летней экс-возлюбленной Джастина Бибера и ее талию.

1 2 3 ... 10 На красную дорожку премии AMA Селена Гомес пришла в мини-платье

Впрочем, сначала Гомес вышла на сцену в длинном черном платье, и это был большой модный провал. Видимо, Селена решила не переодеваться полностью, а надеть боди сразу под первый аутфит — из-за этого фигура певицы казалась угловатой и обрезанной.