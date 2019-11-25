44-летняя Яна Рудковская выбрала суррогатную мать и рассказала, почему не рожает сама

Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили радостную новость: пара, мечтающая о рождении второго общего ребенка, нашла женщину, которая поможет им воплотить их желание в реальность.

В интервью российскому Hello! 44-летняя Яна Рудковская сообщила, что после долгих поисков она и Евгений Плющенко нашли женщину, которая выносит их наследницу (пара очень хочет дочку). Продюсер рассказала, как в России относятся к суррогатному материнству, почему не рожает сама, а также призналась, что для нее это был последний шанс вновь стать мамой.

Рудковская считает, что в России боятся открыто говорить о таком способе рождения детей. По словам Яны, как только женщина прибегает к помощи суррогатной матери, начинаются вопросы «А ты что, сама не могла?»

Продюсер подчеркнула, что неоднократно пробовала ЭКО, но эмбрионы никак не приживались. Яна призналась, что это стало для нее тяжелым временем: «Представь, какого мне было: я получила 10 эмбрионов, а после генетического анализа качества выяснилось, что только один из них хороший. Это было испытание. И вот мне нужно было принять решение, еще одно ЭКО или суррогатное материнство, потому что я прекрасно осознаю, что это мой последний шанс».



1 2 3 ... 10 Евгений Плющенко всегда хотел большую крепкую семью

Супруга Евгения Плющенко выразила надежду на то, что суррогатная мать какое-то время поживет у них дома. «Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем», — объяснила свою позицию Рудковская.