Принцесса Беатрис в ужасе, что может лишиться королевского титула и свадьбы мечты

Принц Эндрю по настоянию Елизаветы II сложил с себя монаршие обязанности. Теперь его дочь, принцесса Беатрис, опасается, что такая же судьба настигнет и ее.

Принцу Эндрю нужно было понимать, что все его действия могут привести к последствиям. И очень неприятным. Дружба с Джеффри Эпштейном разрушает карьеру и даже личную жизнь дочери Эндрю, принцессы Беатрис.

В следующем году девушка выходит замуж за своего возлюбленного, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Однако теперь, в свете неблагоприятных обстоятельств, свадьба может пройти не в Англии.

Портал The Mirror сообщает, что 31-летней принцессе, возможно, придется провести тихую свадьбу в уединенном замке или вообще за границей. Беатрис, возможно, рассмотрит вариант проведения торжества в Италии, на родине своего возлюбленного.

Более того, дружба принца Эндрю с Эпштейном и его скандальное интервью телеканалу BBC также могут бросить тень и на монаршую деятельность принцессы Беатрис. Девушка, по словам инсайдеров, ужасно боится того, что ее постигнет та же участь, что и отца — а именно сложение с себя королевских полномочий.

1 2 3 4 5 6 7 Принцесса Беатрис может лишиться и свадьбы мечты, и монарших полномочий

Несмотря на все это, 25 ноября Беатрис и Эдоардо приехали к принцу Эндрю в Виндзорский замок, где он сейчас коротает дни и ночи, и провели там несколько часов. К принцессе и ее жениху присоединилась и сама королева. Вот что значит семья и преданность.