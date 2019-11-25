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Принцесса Беатрис в ужасе, что может лишиться королевского титула и свадьбы мечты

Принц Эндрю по настоянию Елизаветы II сложил с себя монаршие обязанности. Теперь его дочь, принцесса Беатрис, опасается, что такая же судьба настигнет и ее.

Принцу Эндрю нужно было понимать, что все его действия могут привести к последствиям. И очень неприятным. Дружба с Джеффри Эпштейном разрушает карьеру и даже личную жизнь дочери Эндрю, принцессы Беатрис.

В следующем году девушка выходит замуж за своего возлюбленного, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Однако теперь, в свете неблагоприятных обстоятельств, свадьба может пройти не в Англии.

Портал The Mirror сообщает, что 31-летней принцессе, возможно, придется провести тихую свадьбу в уединенном замке или вообще за границей. Беатрис, возможно, рассмотрит вариант проведения торжества в Италии, на родине своего возлюбленного.

Более того, дружба принца Эндрю с Эпштейном и его скандальное интервью телеканалу BBC также могут бросить тень и на монаршую деятельность принцессы Беатрис. Девушка, по словам инсайдеров, ужасно боится того, что ее постигнет та же участь, что и отца — а именно сложение с себя королевских полномочий.

Несмотря на все это, 25 ноября Беатрис и Эдоардо приехали к принцу Эндрю в Виндзорский замок, где он сейчас коротает дни и ночи, и провели там несколько часов. К принцессе и ее жениху присоединилась и сама королева. Вот что значит семья и преданность.

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25 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Принцесса Беатрис

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На первом фото откровенно отфотошоплены глаза....а на вором забыли...... ;)

  • Ой, да ладно нагнетать. У нее безупречная репутация, дела отца ее не касаются. Королевской свадьбы она и не хотела, с самого начала шла речь про закрытое торжество. Королева всегда будет рядом с сыном, весь этот спектакль со сложением привилегий был лишь для прессы

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