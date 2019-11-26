Инсайдер поведал, как Джессика Бил отреагировала на фото, ставящие под сомнение верность ее мужа

Джастин Тимберлейк немного увлекся с выпивкой и на днях в открытую флиртовал со своей коллегой по съемочной площадке. И это при живой-то жене!

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

25 ноября весь мир молниеносно облетели фотографии, которые поставили под сомнение счастье 38-летнего Джастина Тимберлейка в семейной жизни. В одном из баров Нового Орлеана он уютно устроился в уголочке со своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Вейнрайт.

Актеры не просто мило беседовали за стаканчиком чего-то горячительного. Нет, все намного серьезнее: Джастин был без обручального кольца и держал Алишу за руку, а девушка в ответ ненавязчиво положила ладонь ему на бедро.

Алиша Вейнрайт

И хотя инсайдеры тут же заявили, что между Тимберлейком и Вейнрайт ничего нет и не было, поклонники пары Джастина и Джессики Бил до сих пор находятся в шоке.

Миссис Бил вся эта история пришлась не по нраву. «Они пытаются посмеяться над этим. Но это было определенно неуместно и поставило бы любую жену в неудобное положение. Джастин слишком много выпил и просто увлекся», — заявил инсайдер порталу E!News.

Источник, близкий к семейству, добавляет: «Их брак выживет. Джастин чувствует себя виноватым и будет заглаживать свою вину. Джессика очень ему подходит, и он знает, как ему повезло».

1 2 3 ... 9 Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты вот уже семь лет

Напомним, Джастин и Джессика поженились семь лет назад. Вместе одна из самых красивых пар Голливуда воспитывает 4-летнего сына Силаса.