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Инсайдер поведал, как Джессика Бил отреагировала на фото, ставящие под сомнение верность ее мужа

Джастин Тимберлейк немного увлекся с выпивкой и на днях в открытую флиртовал со своей коллегой по съемочной площадке. И это при живой-то жене! 
Джастин Тимберлейк, Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

25 ноября весь мир молниеносно облетели фотографии, которые поставили под сомнение счастье 38-летнего Джастина Тимберлейка в семейной жизни. В одном из баров Нового Орлеана он уютно устроился в уголочке со своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Вейнрайт. 

Актеры не просто мило беседовали за стаканчиком чего-то горячительного. Нет, все намного серьезнее: Джастин был без обручального кольца и держал Алишу за руку, а девушка в ответ ненавязчиво положила ладонь ему на бедро. 

Алиша Вейнрайт
Алиша Вейнрайт

И хотя инсайдеры тут же заявили, что между Тимберлейком и Вейнрайт ничего нет и не было, поклонники пары Джастина и Джессики Бил до сих пор находятся в шоке. 

Миссис Бил вся эта история пришлась не по нраву. «Они пытаются посмеяться над этим. Но это было определенно неуместно и поставило бы любую жену в неудобное положение. Джастин слишком много выпил и просто увлекся», — заявил инсайдер порталу E!News. 

Источник, близкий к семейству, добавляет: «Их брак выживет. Джастин чувствует себя виноватым и будет заглаживать свою вину. Джессика очень ему подходит, и он знает, как ему повезло».

Напомним, Джастин и Джессика поженились семь лет назад. Вместе одна из самых красивых пар Голливуда воспитывает 4-летнего сына Силаса.

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26 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Джессика Бил, Джастин Тимберлейк

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2 комментария Добавить комментарий
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  • "При живой-то жене"...какой-то не приемлемый речевой оборот. При "наличии жены",еще ладно... . У каждого,конечно свои понятия о вседозволености и рамках допустимого. По теме..А где же само фото нашумевшее, что-то совсем не видно,кто кому изменяет, как мы можем провести независимое расследование, если нет самого источника дыма?!

  • Реклама нового фильма в "современном стиле".А если мужик хочет загулять, он это делает не под прицелом камер.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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