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Как будут выглядеть дети Кейт Миддлтон и сын Меган Маркл через 20 лет

Бьюти-портал Cosmetify решил пофантазировать и опубликовал свое предположение насчет того, как же через два десятка лет будут выглядеть наследники престола, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также малыш Арчи.

Несмотря на то, что сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям старательно оберегают своих отпрысков от излишнего внимания прессы, от судьбы убежать не получится — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи обречены взрослеть на глазах у всей Англии.

А тем, кому интересно уже сейчас узнать, как будут выглядеть дети самой популярной семейной четы, портал Cosmetify сделал предрождественский сюрприз.

Фотографии 6-летнего Джорджа, 4-летней Шарлотты и годовалого Луи были обработаны через специальное приложение. И вуаля — представляем вашему вниманию уже взрослых детей Кембриджей.

Принц Джордж
Принц Джордж

Принц Джордж не удивил — у него спала опухлость, волосы остались такими же светлыми, однако уже начала угадываться залысина (боль всех родственников Елизаветы II). 

Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта

А вот принцессу Шарлотту мы узнали с трудом. Из простой девочки-шатенки Лотти превратилась в роковую красавицу-брюнетку, которая фанатеет от матовых помад и стрелок на глазах. И почему-то ее светло-зеленые глаза вдруг стали карими... Ох, и немало же мужских сердец она разобьет к тому времени.

Принц Луи
Принц Луи

Принц Луи примерно к 22 годам останется блондином с большими серо-голубыми глазами (это у него в маму).

Принц Арчи
Принц Арчи

Кстати, мимо сына Меган Маркл и принца Гарри Cosmetify пройти не могли. Только взгляните на этого красавца.

  • Принцесса Шарлотта Елизавета Диана
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    Милая принцесса Шарлотта через 20 лет будет рокершей с интригующим взглядом
    Смотреть галерею

Парень выглядит очень по-рокерски, в духе Джеймса Дина. Видимо, скажутся свободолюбивые взгляды его мамы.

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26 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, cosmetify.com, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принц Джордж Александр Луи

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • ага, бекхема тоже когда-то пытались представить постарше, ни разу не угадали

  • Всем явно польстили, особенно Шарлотте, которая уже сейчас - вылитая прабабушка)))

  • Ха, получилось из серии "Их разыскивает милиция" 😂

  • а сын НМ поход на Райаня Филиппа)

  • Луи вылитый Питер Макникол! Как будто его потенциального сына генерировали. На самих себя или на Уильяма с Кейт Шарлотта с Луи не похожи.

  • У взрослого Луи странное выражение лица, какое-то неумное. Одно хорошо - Луи все равно не будет похож на этот фоторобот.

  • Арчи вообще-то не принц и никогда им не будет;)вы польстили конечно

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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