Как будут выглядеть дети Кейт Миддлтон и сын Меган Маркл через 20 лет

Бьюти-портал Cosmetify решил пофантазировать и опубликовал свое предположение насчет того, как же через два десятка лет будут выглядеть наследники престола, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также малыш Арчи.

Несмотря на то, что сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям старательно оберегают своих отпрысков от излишнего внимания прессы, от судьбы убежать не получится — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи обречены взрослеть на глазах у всей Англии.

А тем, кому интересно уже сейчас узнать, как будут выглядеть дети самой популярной семейной четы, портал Cosmetify сделал предрождественский сюрприз.

Фотографии 6-летнего Джорджа, 4-летней Шарлотты и годовалого Луи были обработаны через специальное приложение. И вуаля — представляем вашему вниманию уже взрослых детей Кембриджей.

Принц Джордж

Принц Джордж не удивил — у него спала опухлость, волосы остались такими же светлыми, однако уже начала угадываться залысина (боль всех родственников Елизаветы II).

Принцесса Шарлотта

А вот принцессу Шарлотту мы узнали с трудом. Из простой девочки-шатенки Лотти превратилась в роковую красавицу-брюнетку, которая фанатеет от матовых помад и стрелок на глазах. И почему-то ее светло-зеленые глаза вдруг стали карими... Ох, и немало же мужских сердец она разобьет к тому времени.

Принц Луи

Принц Луи примерно к 22 годам останется блондином с большими серо-голубыми глазами (это у него в маму).

Принц Арчи

Кстати, мимо сына Меган Маркл и принца Гарри Cosmetify пройти не могли. Только взгляните на этого красавца.

1 2 3 ... 8 Милая принцесса Шарлотта через 20 лет будет рокершей с интригующим взглядом

Парень выглядит очень по-рокерски, в духе Джеймса Дина. Видимо, скажутся свободолюбивые взгляды его мамы.