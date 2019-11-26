Стало известно, на ком хотел жениться принц Филипп, и это не Елизавета II

Принца Филиппа сложно представить с кем-то, кроме Елизаветы II. А между тем, Его Высочество в юности был заядлым сердцеедом. 26 ноября издание Express сообщило, что герцог Эдинбургский в молодости мечтал связать свою жизнь с одной прелестной девушкой. Правда, в ней не было ровным счетом ничего королевского.
В 1938 году Филипп гостил в Венеции у своей тети Аспазии, наслаждался жизнью и с удовольствием посещал светские мероприятия. После вечеринок он, как образцовый джентльмен, провожал девушек домой. Одной из тех счастливиц и была молоденькая блондинка, которую Его Высочество вряд ли смог забыть.
Кобина быстро очаровала Филиппа. Светлые локоны, большие голубые глаза, точеная фигура и сияющая улыбка — она была хороша и прекрасно знала об этом. Амбициозная мать актрисы (кстати, тоже Кобина) уверенно строила карьеру дочери, предвкушая ее успех.
Филипп Ид, автор книги о юных годах герцога Эдинбургского, писал: «На протяжении следующих трех недель Филипп гулял с Кобиной по Венеции и проводил с ней страстные вечера перед тем, как они вернулись в Англию». Там молодые люди бродили по улицам Лондона, не выпуская рук друг друга, обедали вместе и танцевали.
Даже после того, как Кобина уехала в Америку, она продолжила переписываться с принцем Филиппом. Он отправлял ей любовные письма и якобы был готов жениться на ней, но симпатия юной актрисы, видимо, за время разлуки сошла на нет. Ее друзья утверждали, что девушка просто не желала сходиться с кем-то, кого для нее выбрала настойчивая мать.
Тем не менее даже спустя много лет Кобина сохранила приятные воспоминания об их скоротечном романе. В 1973 году она рассказала в интервью, что до сих пор хранит фотографию принца на прикроватной тумбочке.
Филипп, в свою очередь, вскоре заинтересовался Елизаветой. Они познакомились, когда принцессе было всего 14 лет, но романтические отношения завязались между ними позже. 20 ноября 1947 года они поженились и по сей день живут счастливо.