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Стало известно, на ком хотел жениться принц Филипп, и это не Елизавета II

20 ноября принц Филипп и Елизавета II отпраздновали 72-ю годовщину свадьбы. В это сложно поверить, но герцог Эдинбургский всерьез хотел отправиться под венец с другой женщиной. И ею не была особа королевских кровей.
Елизавета II, принц Филипп

Принца Филиппа сложно представить с кем-то, кроме Елизаветы II. А между тем, Его Высочество в юности был заядлым сердцеедом. 26 ноября издание Express сообщило, что герцог Эдинбургский в молодости мечтал связать свою жизнь с одной прелестной девушкой. Правда, в ней не было ровным счетом ничего королевского. 

принц Филипп

В 1938 году Филипп гостил в Венеции у своей тети Аспазии, наслаждался жизнью и с удовольствием посещал светские мероприятия. После вечеринок он, как образцовый джентльмен, провожал девушек домой. Одной из тех счастливиц и была молоденькая блондинка, которую Его Высочество вряд ли смог забыть.

В книге «Юный принц Филипп: его стремительная молодость» описано, как однажды вечером внимание принца привлекла некая красавица. Девушку звали Кобина Райт, и она была подающей надежды актрисой.
Кобина Райт
Кобина Райт

Кобина быстро очаровала Филиппа. Светлые локоны, большие голубые глаза, точеная фигура и сияющая улыбка — она была хороша и прекрасно знала об этом. Амбициозная мать актрисы (кстати, тоже Кобина) уверенно строила карьеру дочери, предвкушая ее успех. 

Сама мисс Райт впоследствии говорила, что именно мама буквально «толкнула» ее в объятия принцу Филиппу, когда они впервые встретились. Видимо, Кобина-старшая спала и видела, как станет аристократкой.

Филипп Ид, автор книги о юных годах герцога Эдинбургского, писал: «На протяжении следующих трех недель Филипп гулял с Кобиной по Венеции и проводил с ней страстные вечера перед тем, как они вернулись в Англию». Там молодые люди бродили по улицам Лондона, не выпуская рук друг друга, обедали вместе и танцевали.

Даже после того, как Кобина уехала в Америку, она продолжила переписываться с принцем Филиппом. Он отправлял ей любовные письма и якобы был готов жениться на ней, но симпатия юной актрисы, видимо, за время разлуки сошла на нет. Ее друзья утверждали, что девушка просто не желала сходиться с кем-то, кого для нее выбрала настойчивая мать. 

Тем не менее даже спустя много лет Кобина сохранила приятные воспоминания об их скоротечном романе. В 1973 году она рассказала в интервью, что до сих пор хранит фотографию принца на прикроватной тумбочке. 

Филипп, в свою очередь, вскоре заинтересовался Елизаветой. Они познакомились, когда принцессе было всего 14 лет, но романтические отношения завязались между ними позже. 20 ноября 1947 года они поженились и по сей день живут счастливо.

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26 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II, Принц Филипп

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • У всех были любовные любови в молодости, это не значит, что Филипп спал и видел как жениться на непонятной актрисе.Он продуманный чувак гулял с одними, в вот женился то на Елизавете.

  • Фото на тумбочке повеселило)

  • Елизавета с мужем довольно симпатичные, особенно в молодости. Почему все их дети такие страшные и совсем на них не похожи?

  • Гость

    Елизавета с мужем довольно симпатичные, особенно в молодости. Почему все их дети такие страшные и совсем на них не похожи?

    Да что вы! :))))Королева и в молодости мягко сказать некрасива))))) Зубы жуткие, глаза на выкате, она мне вообще мать Тимати напоминает. Терпеть не могу кудрявых)) Беда просто такое на голове иметь

  • Кто по сей день живет вместе?:) Уж как лет 30 не живет никто. Про счастливо тоже посмешило.

  • Такой же вынужденный брак по расчету, как у Уильяма с Кейт. Унылый. тягомотный, с кучей никому не нужных , придуманных ими же, обязательствами.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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