Актер Владислав Резник рассказал, как подписал отказ от сына по требованию бывшей жены

Звезда сериала «Тайны следствия» Владислав Резник рассказал о самой главной ошибке своей жизни. 20 лет назад мужчина отказался от сына по просьбе своей экс-супруги.

Владислав Резник

46-летний Владислав Резник стал очередным гостем программы «Судьба человека». Актер рассказал ведущему шоу Борису Корчевникову, что его жизнь не всегда была простой. Оказывается, Резник 20 лет назад отказался от сына.



«С первой женой мы познакомились в театре в Новосибирске. Я приехал в город. Был на выпуске как раз спектакль. Марина тогда училась в театральном училище. Ее в этот спектакль пригласили в массовку. Мы были молоды. Потом мы с ней уехали в Омск. Я работал в омской драме, она в ТЮЗе. На год расставались, потом сошлись. Появился сын Илья. К великому сожалению, мы с женой расстались, сына я больше не видел», — рассказал Владислав.

Именно Марина была инициатором того, чтобы Резник написал официальный отказ от сына. «Это была просьба Марины. Я не хотел этого делать. Даже подписав отказ, я сопротивлялся. Так получилось, что я оказался в федеральном розыске. Марина подала заявление. Ей нужно было, чтобы я написал отказ от ребенка. Она вышла замуж. Много трудностей было с выездом ребенка за рубеж. Доверенностью и разрешения на выезд все время с нее требовали. И я пошел на этот шаг. Я не снимаю ответственность, поступил очень плохо», — сказал актер.

Однако Илья вырос и решил, что хочет начать общаться с отцом. Парень списался с ним в соцсетях. «Илья стукнулся полтора года назад ко мне в друзья в соцсетях. Я с ужасом понял, что это мой сын. Первый вопрос от него: ''Помнишь меня?'' Я всегда хотел его увидеть», — рассказал Владислав.

1 2 3 4 5 6 7 Владислав Резник родился 11 февраля 1973 года в Баку

Эпичная встреча произошла как раз на шоу Корчевникова. «Мама говорила, что он актер. И все. А потом я решил ему написать. Меня воспитывал отчим. Хотя основное воспитание я получил от бабушки и дедушки. Благодаря дедушке, к примеру, сел на мотоцикл», — рассказал Илья.