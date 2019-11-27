«Хочу показать, какой он лжец»: на связь с журналистами вышла жена бойфренда Евгении Феофилактовой

Поклонники все больше и больше беспокоятся за 34-летнюю Евгению Феофилактову, экс-участницу проекта «Дом-2». Лишь недавно девушка объявила о романе с ливанским бизнесменом, как выяснилось, что он может быть не только не тем, за кого себя выдает, но еще и официально женат!
При этом он очень некрасиво отзывался о бывшей жене, что сразу не понравилось поклонникам Феофилактовой. «Мы развелись шесть лет назад. Единственный сын Микель остался с бывшей женой. У нее было много психологических проблем, поэтому я не мог дальше жить с ней. Она знает о моих отношениях с Евгенией и о том, что мы собираемся пожениться в ближайшее время, поэтому умирает от ревности. Пытается связаться с поклонниками Жени и рассказывает им небылицы обо мне. Моя бывшая жена ненавидит Евгению, ведь я люблю ее», — заявил мужчина «СтарХиту».
«Женщину с психологическими проблемами» по имени Паскаль такие заявления Маджида возмутили до глубины души, так что она не стала тянуть с ответным заявлением.
Экс-жена Маджида заявила, что штамп в паспорте никогда не мешал Гиагиа встречаться с разными девушками. «И каждой он предлагает жениться. Он игрок», — отметила она.
Напомним, что Маджида успели уличить во вранье даже обычные подписчики в Инстаграме. На днях он выложил фото с пакетами из дорогих магазинов — хвастался обновками и финансовым благополучием.
Все бы ничего, только вот фото принадлежало не ему, а бывшей девушке Гусейна Гасанова — Нике Мариане. Ноги барышни на снимке Маджид предварительно аккуратно обрезал.