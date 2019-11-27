«Хочу показать, какой он лжец»: на связь с журналистами вышла жена бойфренда Евгении Феофилактовой

Тучи сгущаются над отношениями Евгении Феофилактовой и бизнесмена Маджида Гиагиа. Возможно, он вовсе не бизнесмен. И более того, мужчина может быть женат.

Поклонники все больше и больше беспокоятся за 34-летнюю Евгению Феофилактову, экс-участницу проекта «Дом-2». Лишь недавно девушка объявила о романе с ливанским бизнесменом, как выяснилось, что он может быть не только не тем, за кого себя выдает, но еще и официально женат!

Маджид Гиагиа не скрывал от Евгении (да и от общественности), что когда-то был женат, однако утверждал, что давно развелся с супругой.

При этом он очень некрасиво отзывался о бывшей жене, что сразу не понравилось поклонникам Феофилактовой. «Мы развелись шесть лет назад. Единственный сын Микель остался с бывшей женой. У нее было много психологических проблем, поэтому я не мог дальше жить с ней. Она знает о моих отношениях с Евгенией и о том, что мы собираемся пожениться в ближайшее время, поэтому умирает от ревности. Пытается связаться с поклонниками Жени и рассказывает им небылицы обо мне. Моя бывшая жена ненавидит Евгению, ведь я люблю ее», — заявил мужчина «СтарХиту».

«Женщину с психологическими проблемами» по имени Паскаль такие заявления Маджида возмутили до глубины души, так что она не стала тянуть с ответным заявлением.

«У меня все в порядке с психикой. Хочу всем сказать, что Маджид лжет. Его настоящая фамилия — Каки. Он врет, что мы разведены. Это не так. Я хотела бы, но он не дает мне развод. Я не горжусь тем, что являюсь женой обманщика. У меня нет ревности к Евгении, я ей тоже писала, она все знает. Хочу просто показать всем, какой он лжец», — сообщила Паскаль.

Экс-жена Маджида заявила, что штамп в паспорте никогда не мешал Гиагиа встречаться с разными девушками. «И каждой он предлагает жениться. Он игрок», — отметила она.

Напомним, что Маджида успели уличить во вранье даже обычные подписчики в Инстаграме. На днях он выложил фото с пакетами из дорогих магазинов — хвастался обновками и финансовым благополучием.

1 2 3 ... 9 Евгения Феофилактова объявила о романе с ливанским бизнесменом

Все бы ничего, только вот фото принадлежало не ему, а бывшей девушке Гусейна Гасанова — Нике Мариане. Ноги барышни на снимке Маджид предварительно аккуратно обрезал.