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Владимир Кристовский намекнул, что станет отцом в 6-й раз

Солист группы Uma2rman — многодетный папа. Он воспитывает четырех дочерей от первого брака и сына — от союза с Ольгой Пилевской. Кажется, в семье музыканта ожидается прибавление. И об этом Владимир рассказал весьма необычным способом.
Владимир Кристовский, Ольга Пилевская

Владимир Кристовский вместе с супругой Ольгой и 4-летним сыном Федором отдыхают в Дубае. И они вовсе не проводят дни на море или у бассейна. Семейство Кристовских оказалось приверженцами активного досуга. Так, на днях они отправились на сафари по пустыне, при этом Владимир выбрал в качестве средства передвижения байк.

26 ноября солист группы Uma2rman опубликовал в Инстаграме семейное фото на фоне барханов. Ольга и маленький Федор предусмотрительно надели головные уборы, чтобы защититься от коварного палящего солнца. 

Владимир Кристовский, Ольга Пилевская
«Все четверо первый раз в пустыне», — подписал снимок Кристовский. 

От многих не укрылось, что людей в кадре всего трое, а супруга певца держится за живот. Так что фолловеры не сомневаются: тот самый загадочный «четвертый» — это ребенок, которого ждет Ольга.

«Безумно рада и обожаю вас! Счастья вам!», «Поздравляю! Пусть это будет только начало вашей большой и дружной семьи!», «Красавцы!», — радовались юзеры.

Некоторые вспомнили, что в 2016 году Владимир, сообщив о рождении Федора, назвал своих детей «хоккейной пятеркой». «Хоккейная пятерка есть, судья тоже нужен. Поздравляем!» — с юмором заметили поклонники Кристовского.

У Владимира подрастают четыре дочери от Валерии Римской: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Несмотря на скандальный развод с первой супругой, Кристовский старается участвовать в жизни девочек.

  • Владимир Кристовский, Ольга Пилевская
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    Владимир Кристовский проводит много времени с супругой Ольгой Пилевской и 4-летним сыном Федором
    Смотреть галерею

Woman.ru поздравляет Владимира и Ольгу с грядущим пополнением в семействе.

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27 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @vova_kristovskiy/Instagram
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Владимир Кристовский, Ольга Пилевская

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  • как можно "ОБОЖАТЬ" совершенно постороннего человека?

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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