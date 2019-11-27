Владимир Кристовский намекнул, что станет отцом в 6-й раз

Солист группы Uma2rman — многодетный папа. Он воспитывает четырех дочерей от первого брака и сына — от союза с Ольгой Пилевской. Кажется, в семье музыканта ожидается прибавление. И об этом Владимир рассказал весьма необычным способом.

Владимир Кристовский вместе с супругой Ольгой и 4-летним сыном Федором отдыхают в Дубае. И они вовсе не проводят дни на море или у бассейна. Семейство Кристовских оказалось приверженцами активного досуга. Так, на днях они отправились на сафари по пустыне, при этом Владимир выбрал в качестве средства передвижения байк.

26 ноября солист группы Uma2rman опубликовал в Инстаграме семейное фото на фоне барханов. Ольга и маленький Федор предусмотрительно надели головные уборы, чтобы защититься от коварного палящего солнца.

«Все четверо первый раз в пустыне», — подписал снимок Кристовский.

От многих не укрылось, что людей в кадре всего трое, а супруга певца держится за живот. Так что фолловеры не сомневаются: тот самый загадочный «четвертый» — это ребенок, которого ждет Ольга.

«Безумно рада и обожаю вас! Счастья вам!», «Поздравляю! Пусть это будет только начало вашей большой и дружной семьи!», «Красавцы!», — радовались юзеры.

Некоторые вспомнили, что в 2016 году Владимир, сообщив о рождении Федора, назвал своих детей «хоккейной пятеркой». «Хоккейная пятерка есть, судья тоже нужен. Поздравляем!» — с юмором заметили поклонники Кристовского.

У Владимира подрастают четыре дочери от Валерии Римской: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Несмотря на скандальный развод с первой супругой, Кристовский старается участвовать в жизни девочек.

1 2 3 ... 10 Владимир Кристовский проводит много времени с супругой Ольгой Пилевской и 4-летним сыном Федором

Woman.ru поздравляет Владимира и Ольгу с грядущим пополнением в семействе.