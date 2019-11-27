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Почему Лиза Пескова ходит при отце только в одежде с длинными рукавами

21-летняя наследница Дмитрия Пескова призналась, что до сих пор корит себя за ошибку, совершенную еще в подростковом возрасте, и даже выбирает специальные аутфиты, чтобы не злить папу.
Лиза Пескова
Лиза Пескова

Лиза Пескова ведет свой Инстаграм в стиле личного дневника. С ним девушка делится самым сокровенным и подробно рассказывает обо всем, что происходит в ее жизни. 26 ноября она вспомнила свои 16 лет и поступок, за который ей до сих пор стыдно. 

Лиза Пескова

Не секрет, что именно в подростковом возрасте все совершают наиболее сумасшедшие или глупые поступки. Дочь пресс-секретаря президента РФ не стала исключением и рассказала, как в те годы решила набить себе татуировку. Конечно, строгий отец ничего не знал о решении дочери, Лиза сообщила о своем намерении только маме и близкой подруге. 

Лиза Пескова, Дмитрий Песков

Когда Лиза отправилась в парижский салон, то надеялась, что у нее не попросят документы, ведь делать тату можно только с 18 лет. Паспорт все же спросили, но ей удалось перехитрить мастеров, показав им отфотошопленный документ подруги, которая уже достигла совершеннолетия. 

Лиза Пескова

Пескова призналась, что бунтарский поступок не принес ей никакой радости: «Сейчас эта тату — одна из немногих вещей, о которых я очень жалею. В ужасе были все. Особенно папа. Вот уже почти 6 лет, как при нем я должна ходить только с длинным рукавом. Даже летом, даже когда в помещении очень жарко».

Лиза заявила, что своим детям запретит уродовать тело татуировками. Сейчас Пескова исправляет свою подростковую ошибку и сводит надпись Carpe diem с предплечья. Только после этого дочь Дмитрия Пескова сможет «ловить момент» в любых нарядах, не расстраивая строгого папу.

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27 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @lisa_peskova, @sergeybarsukoff/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Елизавета Пескова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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