Почему Лиза Пескова ходит при отце только в одежде с длинными рукавами

21-летняя наследница Дмитрия Пескова призналась, что до сих пор корит себя за ошибку, совершенную еще в подростковом возрасте, и даже выбирает специальные аутфиты, чтобы не злить папу.

Лиза Пескова

Лиза Пескова ведет свой Инстаграм в стиле личного дневника. С ним девушка делится самым сокровенным и подробно рассказывает обо всем, что происходит в ее жизни. 26 ноября она вспомнила свои 16 лет и поступок, за который ей до сих пор стыдно.

Не секрет, что именно в подростковом возрасте все совершают наиболее сумасшедшие или глупые поступки. Дочь пресс-секретаря президента РФ не стала исключением и рассказала, как в те годы решила набить себе татуировку. Конечно, строгий отец ничего не знал о решении дочери, Лиза сообщила о своем намерении только маме и близкой подруге.

Когда Лиза отправилась в парижский салон, то надеялась, что у нее не попросят документы, ведь делать тату можно только с 18 лет. Паспорт все же спросили, но ей удалось перехитрить мастеров, показав им отфотошопленный документ подруги, которая уже достигла совершеннолетия.

Пескова призналась, что бунтарский поступок не принес ей никакой радости: «Сейчас эта тату — одна из немногих вещей, о которых я очень жалею. В ужасе были все. Особенно папа. Вот уже почти 6 лет, как при нем я должна ходить только с длинным рукавом. Даже летом, даже когда в помещении очень жарко».

Лиза заявила, что своим детям запретит уродовать тело татуировками. Сейчас Пескова исправляет свою подростковую ошибку и сводит надпись Carpe diem с предплечья. Только после этого дочь Дмитрия Пескова сможет «ловить момент» в любых нарядах, не расстраивая строгого папу.