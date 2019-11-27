«Ее выздоровление — цель наших с Юлей жизней»: Андрей Кончаловский впервые заговорил о 20-летней дочери

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский никогда не рассказывают о состоянии здоровья своей дочери Маши, которая уже несколько лет находится в коме. Недавно режиссер прервал молчание и высказался о сложной семейной ситуации.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

В 2013 году Андрей Кончаловский и его 14-летняя дочь Маша попали в страшную аварию во Франции. Мужчина не справился с управлением автомобиля, выехал на соседнюю полосу и врезался в другую машину.

Дочь режиссера была не пристегнута и получила многочисленные травмы.

Французские медики диагностировали девочке черепно-мозговую травму и ввели ее в состояние искусственной комы.

Все эти годы Кончаловский и Высоцкая предпочитают игнорировать вопросы о состоянии наследницы — ведь лучше Маше не становится.

Знаменитая семья никогда не подтверждала многочисленные слухи о том, что девочка очнулась и стала приходить в норму.

На днях Владимир Познер взял интервью у Кончаловского. В беседе они немного коснулись темы здоровья дочери режиссера.

Андрей Сергеевич признался, что сначала сильно страдал и буквально не находил себе места. Однако сейчас он старается смотреть на ситуацию оптимистично.

1 2 3 ... 10 Андрей Кончаловский впервые за долгое время высказался о состоянии дочери

«У Виктора Франкла (известного австрийского психолога — прим. Woman.ru) главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы Маша выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — поведал Кончаловский.