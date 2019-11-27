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«Ее выздоровление — цель наших с Юлей жизней»: Андрей Кончаловский впервые заговорил о 20-летней дочери

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский никогда не рассказывают о состоянии здоровья своей дочери Маши, которая уже несколько лет находится в коме. Недавно режиссер прервал молчание и высказался о сложной семейной ситуации. 
Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

В 2013 году Андрей Кончаловский и его 14-летняя дочь Маша попали в страшную аварию во Франции. Мужчина не справился с управлением автомобиля, выехал на соседнюю полосу и врезался в другую машину. 

Дочь режиссера была не пристегнута и получила многочисленные травмы. 

Французские медики диагностировали девочке черепно-мозговую травму и ввели ее в состояние искусственной комы. 

Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Маша Кончаловская
 

Все эти годы Кончаловский и Высоцкая предпочитают игнорировать вопросы о состоянии наследницы — ведь лучше Маше не становится. 

Знаменитая семья никогда не подтверждала многочисленные слухи о том, что девочка очнулась и стала приходить в норму. 

На днях Владимир Познер взял интервью у Кончаловского. В беседе они немного коснулись темы здоровья дочери режиссера. 

Андрей Сергеевич признался, что сначала сильно страдал и буквально не находил себе места. Однако сейчас он старается смотреть на ситуацию оптимистично. 

  • Андрей Кончаловский
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    Андрей Кончаловский впервые за долгое время высказался о состоянии дочери
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«У Виктора Франкла (известного австрийского психолога — прим. Woman.ru) главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы Маша выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — поведал Кончаловский. 

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27 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @juliavysotskayaofficial/Instagram
Теги

Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Маша Кончаловская

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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