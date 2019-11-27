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Наряд Меган Маркл попал в рейтинг самых провальных образов десятилетия

Британцы подвели итоги 2010-х, назвав 5 худших нарядов звезд за последние десять лет. Меган Маркл заняла последнее место в списке. 
Джемма Коллинс
Джемма Коллинз

Худшим образом десятилетия по мнению англоязычных пользователей стал наряд 38-летней звезды реалити-шоу Джеммы Коллинз. Девушка выбрала наряд Gerda Truubon с «плечиками», которые просвечивали сквозь ткань. Сборка на платье визуально увеличила и без того крупную знаменитость и сделала ее попадание в топ абсолютно оправданным. После того, как образ взорвал Сеть в 2017 году, комик Алан Карр даже выбрал этот наряд в качестве костюма на Хэллоуин, подчеркнув, что выбор подобного — это уже страшно.

Леди Гага
Леди Гага

Следующей в списке значится Леди Гага образца 2010 года и ее эпатажный выход в платье из мяса. Певица озвучивала множество тайных смыслов и посланий, зашифрованных в этом наряде, но 6,2 миллиона пользователей увидели в мясном аутфите разве что безвкусицу, отправив Гагу на второе место модного антирейтинга. 

Майли Сайрус
Майли Сайрус

Непочетное третье места заняла Майли Сайрус, в 2015 году появившаяся на MTV Awards практически голой. Наряд Versace действительно смотрится крайне пошло и некрасиво. Англичане, обиженные аутфитом, не оставившим места для фантазии, причислили его к самым провальным образам десятилетия.

Ким Кардашьян, Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст

Совсем недавно Ким Кардашьян рассказывала, что проплакала всю ночь из-за своего модного промаха в 2013 году. Цветочное платье Givenchy, в котором Ким пришла на Met Gala, разорвало Сеть... от смеха. Пользователи сравнили принт с диванной обивкой и бесконечно постили мемы, на которых инстадива представала предметом мебели. Кардашьян до сих пор с грустью вспоминает тот день, а интернет помнит все и присуждает Ким четвертое место в списке худших нарядов звезд. 

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Топ-10 закрывают Меган Маркл и ее туфли на два размера больше. Честно говоря, герцогиню Сассекскую можно было раскритиковать и за черное платье на свадьбе, и за наряды, подчеркивающие ее полноту, и за многое другое. Мы немного удивлены выбором образа 2017 года, но все же согласимся, что сантиметровое расстояние между ступней и туфлей выглядит спорно. 

Перейти к обсуждению 1

27 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Майли Сайрус, Ким Кардашьян, Леди Гага, Меган Маркл

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  • Только один? Маловато для такого количества провалов

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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