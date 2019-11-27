«Беременна!»: 37-летняя Вера Брежнева поделилась важной новостью

26 ноября Вера Брежнева сказала поклонникам, что на следующий день объявит радостную новость. Подписчики певицы тут же решили, что звезда раскроет свою беременность, ведь в последних интервью Брежнева открыто говорила о том, что мечтает о ребенке от мужа Константина Меладзе.
Вера обещание сдержала и в среду 27 ноября опубликовала долгожданный пост с интригующим началом «Беременна!». «Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда… Поэтому я хочу представить вам мое ''детище'', которое я трепетно создавала эти два года — а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца… Прошу любить и жаловать — VERA — мой собственный бренд косметики», — анонсировала Брежнева.
О старте продаж Вера обещает объявить уже в четверг. Брежнева лично разработала каждое средство. Первыми под брендом VERA выйдут кремовая и жидкая помады, карандаш для бровей, палетки для лица и глаз и тушь.
Важно, что косметика не тестируется на животных, а упаковка изготавливается из экологичных материалов.
Поздравляем Веру и ждем не дождемся, когда сможем увидеть новинки!