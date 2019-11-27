«Беременна!»: 37-летняя Вера Брежнева поделилась важной новостью

Экс-«ВИА Гра», певица и жена Константина Меладзе Вера Брежнева анонсировала прекрасную новость, которую ждали многие ее поклонники.

26 ноября Вера Брежнева сказала поклонникам, что на следующий день объявит радостную новость. Подписчики певицы тут же решили, что звезда раскроет свою беременность, ведь в последних интервью Брежнева открыто говорила о том, что мечтает о ребенке от мужа Константина Меладзе.

Вера обещание сдержала и в среду 27 ноября опубликовала долгожданный пост с интригующим началом «Беременна!». «Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда… Поэтому я хочу представить вам мое ''детище'', которое я трепетно создавала эти два года — а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца… Прошу любить и жаловать — VERA — мой собственный бренд косметики», — анонсировала Брежнева.

О старте продаж Вера обещает объявить уже в четверг. Брежнева лично разработала каждое средство. Первыми под брендом VERA выйдут кремовая и жидкая помады, карандаш для бровей, палетки для лица и глаз и тушь.

Важно, что косметика не тестируется на животных, а упаковка изготавливается из экологичных материалов.

1 2 3 ... 8 Вера Брежнева стала еще одной звездой со своим косметическим брендом

Поздравляем Веру и ждем не дождемся, когда сможем увидеть новинки!